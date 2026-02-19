I Subsonica si preparano a celebrare il trentesimo anniversario di carriera con il tour “Terre Rare 96/26”. L’annuncio, dato dalla band stessa, segna un momento importante per festeggiare il percorso artistico intrapreso fin dal debutto, ripercorrendo una storia musicale iniziata nel 1996. La tournée, che prenderà il via il 26 giugno 2026, attraverserà l’Italia toccando alcuni tra i principali festival estivi e le arene più rappresentative della stagione. L’obiettivo è portare sul palco una speciale scaletta intergenerazionale, offrendo uno sguardo sul passato e sul presente dei Subsonica e ponendo attenzione alle tante tappe fondamentali di una carriera che ha segnato la scena musicale italiana.

Il titolo del tour, “Terre Rare 96/26”, è stato scelto per evocare le “tante energie vissute e depositate nei solchi degli album e negli infiniti palchi” attraversati dal gruppo. Gli stessi Subsonica sottolineano come questa nuova avventura rappresenti un viaggio “tra i suoni e le emozioni di tre decenni, per andare incontro, ancora una volta, a un futuro nuovo”. Nel corso del tour saranno ripercorsi i brani che hanno segnato la loro storia, alternando i grandi successi a momenti meno noti ma altrettanto significativi del repertorio.

Un tour tra festival e arene italiane

La tournée dei Subsonica, prevista per l’estate del 2026, sarà incentrata sui principali festival della penisola, confermando la volontà della band di incontrare il proprio pubblico in contesti dinamici e festosi.

Sebbene non siano ancora stati diffusi i dettagli relativi alle singole date e ai luoghi che ospiteranno i concerti, è stato anticipato che saranno selezionate alcune tra le arene e le location più rappresentative per la musica dal vivo italiana, a conferma del grande rilievo dato all’evento. I Subsonica, noti per l’energia delle loro performance, hanno sempre attribuito grande importanza al contatto diretto con i fan, con concerti pensati come occasioni di condivisione e di partecipazione collettiva. La dimensione festivaliera rappresenta per la band un ritorno alle origini e alla dimensione più autentica del loro percorso dal vivo, che spesso ha visto proprio l’estate come momento privilegiato di incontro con il pubblico.

Trent’anni di carriera musicale e sociale

Nati nel 1996, i Subsonica si sono affermati come uno degli ensemble più originali e innovativi del panorama italiano, grazie a un mix di elettronica, rock e sperimentazione sui linguaggi. Nel corso delle ultime tre decadi, la formazione ha pubblicato numerosi album di successo, spesso caratterizzati da una forte attenzione ai temi sociali e all’attualità. La band ha contribuito a definire una nuova stagione per la musica alternativa nazionale. Per il trentennale, i Subsonica propongono una scaletta che attraversa i punti cruciali della loro discografia e del percorso artistico individuale, rinnovando quel dialogo costante con le nuove generazioni che li ha spesso visti protagonisti di iniziative sociali e culturali.

La capacità del gruppo di reinterpretare sonorità e tematiche diverse rappresenta oggi uno dei tratti distintivi della loro storia e conferisce particolare significato alla celebrazione di questa ricorrenza.