Susanna Egri, figura di spicco nel panorama della danza italiana, ha raggiunto l'importante traguardo dei cento anni. La celebre coreografa e danzatrice ha festeggiato questo significativo compleanno a Verbania, città che ha ospitato un evento speciale in suo onore. L’iniziativa ha visto la partecipazione di numerosi esponenti del mondo della danza e della cultura, a testimonianza del ruolo centrale che Egri ha ricoperto nello sviluppo di questa disciplina in Italia.

‘Un secolo al servizio della danza’

Nel corso della sua lunga e prolifica carriera, Susanna Egri si è distinta per il suo impegno costante nella promozione della danza, distinguendosi sia come interprete che come insegnante e coreografa.

La sua attività ha contribuito in modo determinante alla formazione di generazioni di ballerini e alla diffusione della cultura coreutica nel nostro Paese. L’evento organizzato a Verbania ha rappresentato un’occasione preziosa per ripercorrere le tappe fondamentali della sua vita artistica e per rendere un meritato omaggio al suo inestimabile contributo.

Il riconoscimento della comunità artistica

Durante la celebrazione, sono stati ricordati i principali successi di Egri, tra cui spiccano la fondazione di scuole e compagnie di danza che hanno lasciato un segno indelebile nel settore. La presenza di colleghi, allievi e personalità della cultura ha testimoniato l’affetto profondo e la stima che la comunità artistica nutre nei suoi confronti.

L’evento a Verbania ha voluto inoltre sottolineare l’importanza della danza come strumento di crescita personale e collettiva, un valore che Egri ha sempre promosso con passione nel corso della sua attività.

Chi è Susanna Egri

Susanna Egri è una coreografa e danzatrice italiana di origini ungheresi. Nata a Budapest, si è trasferita in Italia dove ha fondato la Compagnia EgriBiancoDanza e la Scuola di Danza Susanna Egri a Torino. Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti per il suo straordinario contributo alla diffusione della danza e alla formazione di giovani talenti, consolidando la sua fama come una delle figure più influenti nel settore.