“La fine della guerra” è il nuovo album della cantautrice svegliaginevra, in uscita venerdì 6 febbraio in formato digitale e dal 6 marzo in formato fisico. Il progetto raccoglie nove brani inediti, anticipati dai singoli Pessima idea, Da domani cosa farai? e I fatti miei. L’opera si configura come un percorso che unisce scrittura intima e sonorità essenziali.

“Ho sentito l’urgenza di raccontare quello che avevo vissuto negli ultimi tre anni – ha spiegato svegliaginevra – e di scrivere un diario intimo e musicale cantando la fragilità della vita, con i suoi dolori, misteri e speranze”.

L’album esplora la lotta interiore tra ciò che siamo e ciò che vorremmo essere, toccando temi come la libertà, la solitudine, il lutto, la perdita e la rinascita, fino al “coraggio di lasciarsi andare all’imprevisto”. Ogni traccia è vissuta nel rapporto con se stessa e, in modo più complesso, con gli altri, mantenendo come filo conduttore la voce e il suono della chitarra acustica.

La copertina è il risultato di uno scatto spontaneo realizzato a Londra dalla fotografa Chiara Ceccaioni. Tre brani – Caramelle, La fine della guerra e Piove sul mare – sono considerati frammenti del medesimo viaggio emotivo: dall’innamoramento che crea un universo a due, al desiderio di porre fine alla guerra interiore, fino al ricordo di una canzone nata in riva al mare, tra nostalgia e silenzio.

Un diario intimo in musica

Il nucleo di “La fine della guerra” è costruito sull’urgenza narrativa che svegliaginevra ha raccolto nel corso di tre anni. La sua è una scrittura vista come diario, in cui ogni brano funge da capitolo che riflette sulle tensioni dell’animo umano. Temi come il lutto, la solitudine, l’amore e il desiderio di libertà emergono con chiarezza grazie a una musica centrata sulla purezza del suono, dove voce e chitarra acustica rimangono elementi costanti e riconoscibili della sua cifra artistica.

Continuità e consapevolezza artistica

Il nuovo album non interrompe ma consolida il percorso artistico di svegliaginevra, proseguendo un filone di introspezione e autenticità già avviato con gli album precedenti.

Se finora la sua discografia ha esplorato temi personali e relazionali attraverso toni acustico-intimistici, “La fine della guerra” porta questa direzione ad un livello di profondità ancora maggiore, trasformando l’esperienza personale in un racconto universale di fragilità e speranza.

In sintesi, “La fine della guerra” rappresenta un capitolo significativo nella traiettoria di svegliaginevra, un album che non cerca risposte facili ma chiede accoglienza, per sé e per il pubblico, in un dialogo sospeso tra ricordo, liberazione ed emozione.