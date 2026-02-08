Il drammaturgo e regista Niccolò Fettarappa presenta il suo nuovo spettacolo, "Orgasmo", al Teatro India di Roma a partire dall’otto febbraio. Questo lavoro, descritto come una feroce satira, affronta il tema della perdita del desiderio nella società contemporanea. "Orgasmo" si inserisce nel panorama teatrale italiano con l’intento di indagare e mettere in discussione le dinamiche intime e collettive che regolano il nostro rapporto con la passione e la volontà.

Lo spettacolo viene rappresentato al Teatro India, uno degli spazi principali del Teatro di Roma, noto per ospitare progetti innovativi e sperimentali.

Fettarappa, già apprezzato per le sue precedenti opere, propone questa nuova produzione con la collaborazione di Riccardo Goretti, che ne cura la co-regia e la drammaturgia. Il testo si presenta come un’indagine ironica e disillusa sulla mancanza di desiderio, un sentimento che secondo Fettarappa segna profondamente il tempo attuale. Nel presentare il progetto, l’autore afferma: “La mancanza di desiderio è l’epidemia sommersa della nostra epoca, ma non smettiamo di cercare una scintilla che ci faccia ancora vibrare”. Lo spettacolo alterna momenti di satira mordace a riflessioni personali, ponendo lo spettatore di fronte a domande provocatorie e scomode sulla propria vita emotiva e sociale.

Il debutto romano e le tematiche dello spettacolo

"Orgasmo" debutta ufficialmente al Teatro India di Roma l’otto febbraio e resterà in cartellone fino al tredici febbraio. L’opera si distingue per il linguaggio provocatorio e la scelta di un registro ironico che permette di affrontare anche le tematiche più scomode. Viene rappresentata attraverso una drammaturgia non convenzionale, che unisce la parola scenica a elementi visivi e musicali. Fettarappa si avvale di un cast di interpreti che collaborano attivamente alla costruzione della scena sotto la sua guida registica. Il lavoro esplora la progressiva assenza di desiderio nelle relazioni umane, mettendo in luce le conseguenze emotive e sociali di questo fenomeno.

La scelta di portare il dibattito sulla scena teatrale permette di coinvolgere direttamente il pubblico, stimolando una riflessione collettiva sulle forme del desiderio e della sua crisi.

Il Teatro India e la ricerca drammaturgica di Fettarappa

Situato in via Luigi Pierantoni, il Teatro India rappresenta dal 1999 uno dei fiori all’occhiello del Teatro di Roma, dedicato alla promozione della scena contemporanea italiana e internazionale. Nato dal recupero di uno spazio industriale dismesso, il teatro è diventato un punto di riferimento per artisti e spettatori interessati alla sperimentazione e alle nuove scritture. Niccolò Fettarappa, autore noto per la sua capacità di unire ironia e analisi sociale, ha spesso portato nei suoi lavori una riflessione critica sulle dinamiche culturali e politiche del nostro tempo.

Con "Orgasmo" rinnova questa vocazione, proponendo uno spettacolo che, attraverso la satira, invita a interrogarsi sulle radici della nostra insoddisfazione e sulla possibilità di riscoprire una dimensione autentica del desiderio. Il Teatro India ospita così una nuova tappa nella ricerca di linguaggi innovativi che caratterizza la scena teatrale italiana di oggi.