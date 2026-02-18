Il Teatro Sannazaro di Napoli è stato colpito da un incendio devastante il 17 febbraio 2026. La stima iniziale dei danni ammonta a sessanta-settanta milioni di euro. Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha assicurato che la "piccola grande bomboniera di Napoli tornerà splendida com’era prima", annunciando la sua visita in città il giorno seguente. Il sindaco Gaetano Manfredi ha confermato il sostegno governativo, mentre il sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi, ha promesso un impegno totale per la ricostruzione.

La comunità artistica ha risposto con prontezza.

Lo scrittore Maurizio De Giovanni, a nome della fondazione Premio Napoli, ha offerto la propria disponibilità per iniziative volte all'immediato ripristino del teatro, proponendo una serie di rappresentazioni il cui ricavato fosse devoluto alla ricostruzione. Marisa Laurito ha lanciato un appello per una "ricostruzione immediata", esprimendo preoccupazione per un possibile rallentamento della solidarietà. Sergio Rubini ha definito l'incendio una "ferita al tessuto e alla storia culturale di una città", auspicando una rapida ricostruzione simile a quella del Petruzzelli. Vincenzo Salemme ha sottolineato come il Sannazaro sia "patrimonio di tutti", evidenziando la necessità del coinvolgimento istituzionale.

Anche altri teatri hanno espresso vicinanza. Il Sovrintendente del San Carlo, Fulvio Macciardi, ha affermato che "in momenti come questo, il senso di appartenenza alla comunità culturale si fa ancora più forte", manifestando pieno sostegno e solidarietà al Sannazaro.

L’incendio devastante e la risposta immediata

L'incendio è divampato nella notte del 17 febbraio in via Chiaia, distruggendo la cupola e gran parte della struttura interna del Teatro Sannazaro. Le fiamme hanno provocato colonne di fumo visibili da ogni angolo della città, costringendo all'evacuazione di venticinque appartamenti e sessanta persone. Quattro persone sono rimaste intossicate e due vigili del fuoco hanno riportato lievi ferite.

L'incendio è stato domato dopo circa sei ore. La Procura di Napoli ha avviato indagini per incendio colposo, senza escludere a priori un possibile innesco doloso.

Storia e vocazione del teatro Sannazaro

Inaugurato il 26 dicembre 1847, il Teatro Sannazaro fu progettato da Fausto Niccolini e si distingueva per un'elegante decorazione in bianco e oro. Divenne un punto di riferimento per la scena teatrale napoletana dell'Ottocento, ospitando artisti del calibro di Eleonora Duse, Sarah Bernhardt ed Eduardo Scarpetta. Qui si tenne anche il primo incontro tra Eduardo De Filippo e Luigi Pirandello.

Dopo un periodo di declino, il teatro fu rilanciato negli anni Settanta da Nino Veglia e Luisa Conte, riaprendo il 12 novembre 1971.

Luisa Conte guidò la struttura fino al 1994, passando poi la direzione alla nipote Lara Sansone, che ne era proprietaria e direttrice al momento dell'incendio.

Il Sannazaro ha rappresentato un fulcro della tradizione napoletana, coniugando il recupero del repertorio classico con produzioni contemporanee. Tra i suoi successi spicca la commedia "Nu bambiniello e tre San Giuseppe", portata in scena dalla compagnia di Luisa Conte e replicata con successo negli anni Duemila.