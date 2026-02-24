Carlo Conti e Laura Pausini hanno ricevuto il Telegatto dal direttore di TV Sorrisi e Canzoni, Aldo Vitali, durante l’Opening Party che ha ufficialmente dato avvio alla settimana del Festival di Sanremo. L’evento si è svolto domenica 22 febbraio 2026 al Royal Hotel di Sanremo, rappresentando il tradizionale “momento clou” della serata, come da consuetudine per questa iniziativa legata alla kermesse musicale.

All’incontro hanno partecipato oltre 530 ospiti, inclusi i Big in gara e i concorrenti della sezione “Nuove Proposte”. Erano presenti anche i protagonisti del DopoFestival: Nicola Savino, Enrico Cremonesi, Aurora Leone e Federico Basso, oltre a figure note dello spettacolo come Alba Parietti, Caterina Balivo, Giorgia Surina e Mattia Stanga.

La redazione di Sorrisi, guidata da Aldo Vitali, ha presenziato attivamente alla consegna del premio.

“Siamo orgogliosi che TV Sorrisi e Canzoni sia il punto di riferimento per il pubblico e per gli artisti che, anno dopo anno, partecipano con entusiasmo alle nostre iniziative. Insieme celebriamo la passione e la magia che rendono il Festival di Sanremo un appuntamento straordinario per tutta la musica italiana”, ha dichiarato Aldo Vitali.

Il contesto dell’Opening Party

L’Opening Party di TV Sorrisi e Canzoni precede ogni anno il Festival di Sanremo, fungendo da inaugurazione ufficiale della settimana festivaliera. L’evento si svolge tipicamente in una location prestigiosa della città, in quest’occasione al Royal Hotel di Sanremo.

Rispetto alle passate edizioni, che nel 2025 avevano riunito circa 350 invitati per l’inaugurazione di “Casa Sorrisi” all’hotel Miramare, l’evento di quest’anno ha registrato una partecipazione significativamente più ampia, con oltre 530 presenze. Questo incremento testimonia l’espansione dell’evento e la crescente centralità di TV Sorrisi e Canzoni nel racconto del Festival.

TV Sorrisi e Canzoni e Casa Sorrisi a Sanremo

TV Sorrisi e Canzoni da anni accompagna il Festival attraverso una forte offerta editoriale e multimediale. Già nel 2025, la redazione aveva inaugurato “Casa Sorrisi”, un moderno spazio vetrato di circa 500 metri quadrati presso l’hotel Miramare, utilizzato come studio e centro delle attività giornalistiche durante il Festival.

Nei giorni precedenti alla manifestazione, il magazine ha pubblicato tre numeri speciali con una tiratura di circa 1,5 milioni di copie: il 4 febbraio con testi delle canzoni e scatto del cast, l’11 febbraio con la scaletta e approfondimenti su Carlo Conti, e il 18 febbraio con il vincitore in copertina. Inoltre, attraverso social, podcast e format esclusivi, ha accompagnato Fantasanremo, il vertical music contest e contenuti interattivi dal backstage.

Questa articolata struttura rende TV Sorrisi e Canzoni un punto di riferimento consolidato per il pubblico e gli artisti coinvolti nella “settimana dedicata al Festival di Sanremo e ai suoi protagonisti”.