La band australiana di celtic punk The Rumjacks ha annunciato un tour italiano di sei concerti, in programma a marzo 2026. Questa tournée segna la ripresa dell'attività dal vivo dopo il successo del Dead Anthems Tour del 2025.

Il debutto italiano è fissato per il 7 marzo al Vidia Club di Cesena. Le date successive includono Torino (8 marzo, El Barrio), Viareggio (12 marzo, G.O.B.), Roma (13 marzo, Hacienda), Gattatico in provincia di Reggio Emilia (14 marzo, Fuori Orario) e Milano (15 marzo, Santeria Toscana 31).

La tournée presenterà l'album Dead Anthems, già anticipato al pubblico italiano nel 2025.

Il repertorio comprenderà brani come Come Hell or High Water, An Irish Goodbye on St Valentines Day e Cold Like This, affiancati da successi consolidati quali An Irish Pub Song.

Dettagli del tour in Italia

I sei concerti previsti a marzo 2026 rappresentano un ritorno significativo per The Rumjacks nel panorama musicale italiano, con tappe che coprono il Nord e il Centro della penisola. La scaletta proporrà le composizioni più recenti dall'album Dead Anthems, che ha già avuto anteprime italiane nel 2025, tra cui i brani Come Hell or High Water, An Irish Goodbye on St Valentines Day e Cold Like This. Accanto ai nuovi pezzi, non mancheranno i classici che hanno definito la band, come An Irish Pub Song.

L'avvio della tournée è previsto a Cesena, presso il Vidia Club, il 7 marzo. La seconda tappa si svolgerà a Torino l’8 marzo all’El Barrio. Il 12 marzo la band si esibirà al G.O.B. di Viareggio. Il 13 marzo sarà la volta dell’Hacienda di Roma, mentre il 14 marzo il gruppo arriverà al Fuori Orario di Gattatico (Reggio Emilia). La conclusione del tour italiano è fissata per il 15 marzo al Santeria Toscana 31 di Milano.

Il background della band

Originari di Sydney, dove si sono formati nel 2008, i The Rumjacks sono noti per la loro energica fusione di punk e musica celtica, un sound spesso paragonato a quello di band iconiche come i Clash e i Pogues. Il loro successo in Europa è cresciuto esponenzialmente grazie a esibizioni in festival di rilievo nel 2019, tra cui Groezrock, Wacken Open Air, HellFest e Mighty Sounds.

Successivamente, hanno intrapreso tour nei club di Francia, Germania, Romania, Scozia e Inghilterra, registrando in molti casi il tutto esaurito.

La discografia della band comprende sette album in studio, due EP e due album dal vivo. Il loro canale YouTube vanta oltre 240 mila iscritti, con numerosi videoclip che hanno superato il milione di visualizzazioni. Il brano più celebre, An Irish Pub Song, ha raggiunto la straordinaria cifra di oltre 90 milioni di visualizzazioni, testimoniando la solida e internazionale fanbase dei The Rumjacks.