Sono iniziate a Bassano del Grappa (Vicenza) le riprese del thriller distopico dal titolo provvisorio “C14”, un film ambientato nel futuro che si incentra sul mistero della Sacra Sindone. La regia è di Antonello Belluco, coautore della sceneggiatura con Giuseppe De Concini. La produzione è curata da Eriadorfilm in collaborazione con Rai Cinema, con il supporto del Ministero della Cultura e il patrocinio del Comune di Bassano del Grappa.

Il film è ambientato nel 2033, duemila anni dopo la morte di Cristo. Lo scenario è una Piazza San Pietro pronta ad accogliere un’ostensione della Sindone voluta dal Papa.

La trama prende avvio dal ritrovamento di un medaglione d’oro raffigurante il volto di Cristo, identico a quello dell’Uomo della Sindone di Torino. Questo elemento è in grado di mettere in crisi le fondamenta della fede, della scienza e dell’umanità. Giorgia Giani (interpretata da Ludovica Martino), giovane ricercatrice in cerca della verità, sottrae il medaglione e si rivolge a Tommaso Luraghi (Raoul Bova), docente universitario e sindonologo emarginato. Da questo momento, il prezioso oggetto diventa il fulcro di una spietata caccia, in cui società segrete, interessi e vendette personali trasformano il conflitto in una lotta tra bene e male.

Il cast include anche Francesco Arca, Giancarlo Giannini, Melissa Satta, Stefano Abbati, Mattia Sbragia ed Elena Majoni.

Le riprese dureranno quattro settimane, tra Veneto e Puglia, toccando location suggestive: in Veneto la prima tappa è presso Diesel Farm, mentre in Puglia si lavorerà alla Masseria San Domenico.

Contesto produttivo e presentazione del progetto

Il progetto “C‑14” è stato presentato nel corso di un incontro tenutosi al Palazzo delle Competenze a Bassano del Grappa il 25 ottobre 2025. In quell’occasione, il regista e sceneggiatore Antonello Belluco, insieme al co‑sceneggiatore Giuseppe De Concini e alla produttrice Giulia Bellucco, hanno illustrato un’opera definita come "un Codice Da Vinci sulla Sindone, ma senza bugie". Il film è stato studiato per unire tensione narrativa e rigore documentale, senza propagandare ma indagando un enigma che continua a dividere e affascinare.

Il racconto, sviluppato in cinque anni, prevedeva flashback della crocifissione e del sepolcro, realizzati con cura filologica. La produzione, nonostante l’assenza di contributi da parte della Veneto Film Commission, si è detta pronta a sostenere l’esperienza con risorse proprie, convinta nel voler valorizzare il talento del territorio veneto.

Eriadorfilm, il territorio e il cinema investigativo

Eriadorfilm, fondata a Padova nel 2013 e trasferitasi a Bassano nel 2023, è guidata da Giulia Bellucco. La produttrice porta con sé esperienze internazionali, comprese collaborazioni con grandi produzioni americane come Warner e Magnolia. La casa di produzione intende riportare in Italia i metodi e il rigore acquisiti all’estero, puntando su un cinema capace di dialogare con fede e scienza.

Il contesto territoriale gioca un ruolo centrale: Bassano del Grappa non è solo sede del set, ma anche simbolo di un cinema che vuole interrogare la dimensione spirituale attraverso le immagini e lo storytelling contemporaneo.