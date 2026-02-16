Il Circolo dei Lettori di Torino dedica un'intera giornata ad Agatha Christie, omaggiando due delle sue figure più iconiche: Hercule Poirot e Miss Marple. La manifestazione si svolgerà sabato 22 febbraio 2026, nei suggestivi spazi di via Bogino 9, con un ricco programma che prevede letture ad alta voce, incontri e approfondimenti. L'evento nasce per celebrare la regina del giallo nella città che già ospita importanti manifestazioni legate alla letteratura, con l'obiettivo di richiamare appassionati di tutte le età.

I protagonisti della maratona letteraria saranno i volontari e i membri della comunità torinese, che si alterneranno nella lettura di passi scelti dai romanzi polizieschi di Agatha Christie, soffermandosi sulle avventure e le caratteristiche dei due celebri investigatori.

Parallelamente, sono previsti dibattiti con scrittori, traduttori esperti dell'opera di Christie e illustratori. La direttrice del Circolo dei Lettori, Elena Loewenthal, afferma: “È un omaggio doveroso all’autrice che più di ogni altra ha influenzato l’immaginario del mistero e ha dato forma a eroi letterari senza tempo come Poirot e Miss Marple”.

Il Circolo dei Lettori e l’evento torinese dedicato al giallo

Il Circolo dei Lettori, istituzione culturale fondata nel 2006, è diventato negli anni uno dei luoghi più vivaci della scena letteraria di Torino. Ospitato nell’elegante Palazzo Graneri della Roccia, il Circolo promuove iniziative che spaziano dalla narrativa alla poesia, dai reading agli incontri con autori internazionali.

La maratona dedicata ad Agatha Christie si inserisce in un calendario di eventi che valorizza la lettura condivisa, il confronto e la partecipazione di pubblico e operatori culturali. Il palinsesto per il 22 febbraio 2026 prevede momenti di lettura collettiva dalle 10 alle 22 e laboratori tematici rivolti anche ai più giovani.

Agatha Christie e l’eredità letteraria di Poirot e Miss Marple

Agatha Christie, nata in Inghilterra nel 1890 e autrice di oltre ottanta opere tra romanzi e racconti, è universalmente riconosciuta come una delle scrittrici di gialli più importanti del Novecento. Hercule Poirot e Miss Marple, suoi personaggi più celebri, sono divenuti archetipi della figura dell’investigatore, protagonisti di numerosi adattamenti per il cinema e la televisione.

Al Circolo dei Lettori la loro memoria verrà celebrata con la lettura di casi tra i più noti di entrambi, sottolineando come la produzione di Christie resti centrale anche nella formazione delle nuove generazioni di lettori e in ambito accademico. Il Circolo dei Lettori ha ospitato in passato rassegne simili, consolidando la sua posizione di riferimento per iniziative letterarie di rilievo nazionale e internazionale.