La Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Torino (GAM) ha annunciato la proroga fino al 12 aprile delle mostre che compongono la Terza Risonanza, un ciclo di esposizioni dedicato alla ricerca artistica contemporanea. Questa decisione è stata presa in risposta al successo di pubblico e alla vivace partecipazione riscosse dagli eventi fin dal loro avvio. La Terza Risonanza include diverse mostre che esplorano differenti linguaggi espressivi e modalità espositive, rappresentando un’occasione particolarmente significativa per il pubblico e per il panorama artistico torinese.

Le mostre coinvolte in questa proroga sono state concepite per valorizzare la produzione di artisti di generazioni diverse, comprendendo sia interpreti affermati sia nuove voci della scena contemporanea italiana e internazionale. Il programma, parte integrante dell’attività continuativa della GAM, si distingue per la pluralità di approcci e la ricerca di dialoghi inediti tra le opere. La GAM ha comunicato ufficialmente: “Abbiamo registrato una partecipazione attenta da parte di visitatori, studiosi e operatori del settore e la proroga intende permettere a un pubblico ancora più vasto di confrontarsi con il lavoro degli artisti coinvolti”.

Un percorso tra le mostre della Terza Risonanza

La sezione della Terza Risonanza si è affermata non solo come rassegna temporanea ma anche come laboratorio di riflessione articolata sulle direzioni dell’arte contemporanea.

Attraverso le diverse esposizioni, i visitatori possono immergersi in opere che spaziano dalla pittura alle installazioni multimediali, favorendo un dialogo tra generazioni artistiche e tendenze stilistiche. Questa caratteristica si riflette nell’eterogeneità delle mostre proposte e nella capacità della GAM di offrire sostegno e visibilità anche ad artisti emergenti accanto a personalità già affermate.

L’allestimento delle diverse mostre favorisce la fruizione individuale e collettiva, stimolando percorsi di visita trasversali e incontri tra i pubblici più diversi. L’iniziativa conferma il ruolo della GAM come punto di riferimento culturale e luogo di sperimentazione artistica per la città di Torino.

La GAM di Torino: storia e funzione nella cultura cittadina

Fondata nel 1895, la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Torino è uno dei principali musei d’arte moderna in Italia e la più antica collezione pubblica italiana dedicata all’arte dell’Ottocento e del Novecento. Possiede un patrimonio di circa 47.000 opere tra dipinti, sculture, installazioni, fotografie e disegni. L’attuale sede museale in via Magenta, inaugurata nel 1959, ha permesso di accrescere la vocazione del museo come spazio di dialogo tra tradizione e sperimentazione.

La GAM ospita stabilmente importanti nuclei collezionistici, con opere di artisti di rilievo nazionale e internazionale quali Giorgio de Chirico, Amedeo Modigliani, Renato Guttuso, Lucio Fontana.

Mantiene inoltre un intenso rapporto con la scena contemporanea. Oltre alle esposizioni permanenti e temporanee, il museo organizza attività didattiche, incontri e laboratori, consolidandosi come un importante polo di diffusione culturale non solo per Torino ma per tutta l’area nord-occidentale d’Italia.