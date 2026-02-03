Il Lovers Film Festival si conferma uno degli appuntamenti più significativi per il cinema a tematica LGBTQ+ in Italia e in Europa. Fondato nel 1986, il festival si svolge annualmente a Torino, attirando registi, critici e spettatori da ogni parte del mondo. L’evento trova la sua prestigiosa sede presso il Museo Nazionale del Cinema, una delle principali istituzioni culturali italiane dedicate alla settima arte, ospitato all’interno della Mole Antonelliana, iconico simbolo architettonico della città.

Il festival si distingue per la sua spiccata attenzione all’inclusione e alla pluralità delle voci artistiche.

Offre una piattaforma fondamentale per la promozione di film, documentari e cortometraggi che esplorano le tematiche LGBTQ+ attraverso linguaggi innovativi e prospettive originali. Ogni edizione è arricchita dalla partecipazione di ospiti di rilievo internazionale e dalla presentazione di opere che stimolano il dibattito culturale e sociale.

Il Museo Nazionale del Cinema

Il Museo Nazionale del Cinema di Torino è una meta culturale di prim’ordine in Italia, registrando oltre 700.000 visitatori ogni anno. La sua ricca collezione comprende oggetti, manifesti, apparecchiature storiche e archivi che tracciano la storia del cinema internazionale e italiano. La sede, la Mole Antonelliana, non è solo uno dei luoghi più iconici di Torino, ma rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per la cultura cinematografica e la divulgazione artistica.

L’importanza del Lovers Film Festival

La proficua partnership tra il Lovers Film Festival e il Museo Nazionale del Cinema evidenzia l’importanza strategica di promuovere l’inclusione e la valorizzazione della pluralità delle voci artistiche. Il festival, grazie alla sua consolidata storia e al suo costante impegno, rafforza il ruolo di Torino come capitale italiana del cinema e centro nevralgico per il confronto e l’innovazione nel settore audiovisivo.