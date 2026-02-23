Umberto Tozzi, ospite del programma condotto da Fabio Fazio, ha annunciato l’ultimo tour della sua carriera. L’artista ha rivelato di essersi preparato a questo addio ai palcoscenici dopo aver affrontato una malattia che lo ha portato a temere di non poter più esibirsi. Dopo un periodo di riflessione, Tozzi ha deciso di salutare il suo pubblico con una tournée che promette di essere “bellissima e senza lacrime”, un “meraviglioso finale” da vivere con gioia.

Un ritorno carico di significato

Il tour rappresenta per Tozzi non solo un addio ai palcoscenici, ma anche una celebrazione della sua carriera e della sua rinascita personale.

Superata la malattia, l’artista ha scelto di trasformare questo ritorno in un momento di festa, condividendo con il pubblico la sua gratitudine e la voglia di godersi ogni istante di questa fase conclusiva. L’intenzione è quella di vivere appieno ogni esibizione, trasformandola in un’occasione di condivisione ed emozione.

Il contesto della tournée

Il progetto dell’ultimo tour, ribattezzato “The Final Show – L’Ultima Notte Rosa”, era già stato annunciato in precedenza. La tournée prevede una serie di concerti in Italia e in Europa a partire da marzo 2026. Questa iniziativa si inserisce in un percorso che ha visto Tozzi tornare a esibirsi con un’orchestra, presentando anche brani inediti, in un clima di grande emozione e partecipazione. L’artista desidera concludere la sua lunga carriera con un segno distintivo, un ultimo grande abbraccio con i suoi fan che lo hanno seguito per decenni.