La Galleria d’Arte Moderna (GAM) di Milano dedica una retrospettiva a Paul Troubetzkoy, definito “lo scultore della Belle Époque”. La mostra, in programma dal 27 febbraio al 28 giugno 2026, presenta una selezione di ottanta opere tra sculture e dipinti, provenienti da importanti raccolte italiane, europee, britanniche e americane. Le opere ripercorrono il percorso artistico e personale dell’autore, nato a Intra nel 1866 e scomparso a Pallanza nel 1938, figlio di un principe diplomatico russo e di una cantante lirica americana.

La mostra, curata da Omar Cucciniello, arriva a Milano dopo una tappa al Musée d’Orsay di Parigi e celebra la carriera internazionale di un artista cosmopolita, capace di dialogare con le grandi capitali culturali del suo tempo.

Tra i volti rappresentati compaiono amici e intellettuali come il Conte Robert de Montesquiou e Gabriele D’Annunzio, celebrità del teatro e della musica quali Enrico Caruso e Giacomo Puccini, oltre ad artisti contemporanei come Giovanni Segantini, Giovanni Boldini e Joaquín Sorolla.

L’assessore alla Cultura del Comune di Milano ha sottolineato l’importanza di celebrare, a 160 anni dalla sua nascita, uno scultore che ha costruito una carriera internazionale dialogando con Parigi e gli Stati Uniti, una figura che Milano riscopre e propone al pubblico.

La modernità di Troubetzkoy

Il metodo di lavoro di Troubetzkoy emerge per la sua modernità e immediatezza. L’artista scolpiva dal vero, senza disegni preparatori, producendo busti in bronzo caratterizzati da una vitalità autentica.

Tra le opere esposte figura il ritratto di Lev Tolstoj, figura influente sulla sua vita e sulla sua adesione a uno stile alimentare vegetariano, una scelta insolita per l’epoca.

Collaborazioni internazionali e successo

La retrospettiva milanese è il frutto di una coproduzione internazionale tra GAM – Galleria d’Arte Moderna di Milano, Musée d’Orsay e CMS.Cultura, con la collaborazione del Museo del Paesaggio di Verbania, custode di uno dei patrimoni più significativi dedicati a Troubetzkoy. La tappa parigina al Musée d’Orsay, dove erano esposte 43 sculture prestate dal Museo del Paesaggio, ha registrato un successo straordinario con 231.161 visitatori in 89 giorni.

Il Museo del Paesaggio ha così favorito un dialogo culturale tra territori, mettendo a disposizione una parte cospicua delle sue sculture e rafforzando la visibilità internazionale dell’artista e dell’istituzione verbanese.

La GAM di Milano: sede storica

La Galleria d’Arte Moderna di Milano, ospitata nella Villa Reale in via Palestro 16, rappresenta la più importante collezione lombarda di arte ottocentesca. La Villa, progettata tra il 1790 e il 1796 da Leopoldo Pollack, divenne sede definitiva della GAM nel 1920. Questa sede storica è parte delle Civiche Raccolte d’Arte del Comune di Milano, rendendo la GAM un punto di riferimento per l’arte del XIX secolo in Lombardia.

In sintesi, la mostra dedicata a Paul Troubetzkoy alla GAM si inserisce in una trama di collaborazioni internazionali e valorizzazione storica, portando a Milano un autore cosmopolita e vibrante, la cui tecnica incisiva e moderna rivive nel dialogo tra le capitali culturali di allora e oggi.