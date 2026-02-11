La televisione si conferma un punto di riferimento centrale nella vita quotidiana degli italiani. L’ultimo rapporto dell’Osservatorio dello Studio Frasi rileva una media di 19,6 milioni di spettatori durante la fascia di prima serata. Questo dato, riferito all’anno passato, evidenzia come, nonostante la crescita delle piattaforme di streaming, la TV tradizionale mantenga un ruolo dominante nell'intrattenimento nazionale. L’analisi mostra che la platea televisiva nel prime time è rimasta stabile rispetto agli anni precedenti, segno dell’attaccamento del pubblico ai canali televisivi tradizionali.

Lo Studio Frasi, istituto specializzato nell’analisi dei dati d’ascolto, sottolinea che il prime time rappresenta per milioni di italiani un momento di aggregazione domestica. La centralità del mezzo è consolidata dalla sua collocazione nella routine: “Il prime time continua a essere lo spazio privilegiato per l’informazione e l’intrattenimento di qualità”, si legge nel rapporto. La forza della TV è confermata dalla tenuta di eventi di punta, come il Festival di Sanremo e i principali programmi di approfondimento, seguiti da un pubblico trasversale per età e provenienza geografica.

Il ruolo strategico del prime time nella società italiana

L’Osservatorio dello Studio Frasi indica che la struttura della giornata tipo degli italiani continua a essere scandita dai palinsesti televisivi, con il prime time che si conferma momento privilegiato per la coesione familiare.

A fronte della crescente offerta digitale, la TV sa mantenere la fedeltà degli spettatori tramite contenuti di attualità e intrattenimento. Le trasmissioni di approfondimento e i grandi eventi musicali, sportivi e d’attualità hanno rappresentato per il 2025 alcune delle principali fonti di ascolto, contribuendo ai dati stabilmente elevati indicati dallo Studio Frasi. Il prime time serale resta invariato nella sua fascia oraria tradizionale, confermando la resilienza del mezzo rispetto alle nuove abitudini consumistiche legate allo streaming on demand e alle piattaforme online.

“La televisione, nonostante la frammentazione dell’offerta e le nuove tecnologie, dimostra una capacità unica di aggregare grandi numeri in simultanea”, si sostiene nel rapporto, che mette in evidenza la fiducia che le famiglie italiane continuano a riporre nello strumento televisivo per informarsi e condividere contenuti di intrattenimento.

Studio Frasi: storia e metodologia di analisi degli ascolti TV

Lo Studio Frasi è una delle principali realtà italiane nell’ambito delle rilevazioni e analisi dei dati televisivi. Nato nel 1984, ha maturato fama di istituto autorevole e indipendente su studi d’ascolto, evoluzioni di pubblico e rilevazioni quantitative. L’attività spazia dall’analisi delle microvariazioni nei trend degli ascolti alla consulenza per emittenti pubbliche e private, con pubblicazioni periodiche che rappresentano una risorsa per operatori, studiosi e osservatori del settore televisivo nazionale.

Nel tempo, lo Studio Frasi ha perfezionato strumenti di rilevazione avanzata, integrando l’analisi tradizionale dei dati Auditel con indagini qualitative sulle trasformazioni socioculturali della fruizione televisiva italiana.

I rapporti annuali, come quello presentato a febbraio 2026, consentono di tracciare l’evoluzione continua del pubblico televisivo ed evidenziano la relazione ancora molto salda fra la TV tradizionale e la società italiana, in particolare nella fascia serale. Attualmente, lo Studio Frasi collabora con enti pubblici, reti di informazione e università per lo sviluppo di ricerche dedicate alla media analysis nell’epoca della convergenza digitale.