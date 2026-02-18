Il 19 febbraio 2016 scompariva a Milano Umberto Eco, figura centrale della cultura internazionale e tra i massimi intellettuali italiani del Novecento. A dieci anni dalla sua morte, il contributo di Eco come semiologo, romanziere, saggista e accademico rimane oggetto di memoria e riflessione sia in Italia che all’estero. Eco è stato professore ordinario di semiotica all’Università di Bologna e autore di bestseller mondiali come "Il nome della rosa", romanzo tradotto in tutto il mondo e punto di riferimento della letteratura contemporanea.

Nato ad Alessandria il 5 gennaio 1932, la sua scomparsa, avvenuta a ottantaquattro anni nella sua casa milanese dopo una lunga malattia, ha destato profondo cordoglio.

Il contributo dello studioso spaziava dalla filosofia medievale alla comunicazione di massa, con una costante attività come divulgatore e critico. Era membro dell’Accademia dei Lincei, appassionato suonatore di flauto dolce e custode di una biblioteca personale di circa trentamila volumi. Eco intraprese una lunga carriera che lo portò a lasciare la RAI per dedicarsi all’insegnamento universitario nel 1975, ottenendo la cattedra di semiotica a Bologna.

Il percorso accademico e scientifico

Eco fu parte attiva nei dibattiti intellettuali italiani e internazionali. Dopo la laurea in filosofia, fu assunto dalla RAI, lasciata poi per dedicarsi alla docenza. È stato tra i pionieri delle ricerche semiologiche in Italia, meritandosi la prima cattedra nazionale.

Nei suoi saggi, raccolti tra l’altro in opere come "Opera aperta" e "Il problema estetico in San Tommaso", Eco ha esplorato i rapporti tra segni, significati e comunicazione, delineando uno dei più importanti modelli teorici del secondo Novecento. Era noto anche per la sua brillante ironia e per la capacità di legare cultura alta e cultura popolare, come emerge in numerosi suoi articoli, raccolte e interventi pubblici.

La fama mondiale arrivò nel 1980 con "Il nome della rosa", vincitore del Premio Strega. Il romanzo, ambientato in un monastero medievale, inaugurò anche una felice stagione per la narrativa italiana. Tra gli altri titoli di successo si ricordano "Il pendolo di Foucault" e "Baudolino".

Nel corso della carriera, Eco non abbandonò mai l’attività accademica: presso l’Università di Bologna fondò il DAMS e generazioni di studenti hanno seguito i suoi corsi anche dopo il pensionamento. La sua intensa corrispondenza intellettuale e le collaborazioni con importanti istituti europei e americani hanno fatto di Eco una figura di riferimento globale.

L’eredità e la diffusione del pensiero di Eco

L’eredità di Umberto Eco è ancora oggi molto presente nelle scienze umane, nella critica letteraria e nella riflessione filosofica. Le sue opere sono tradotte in 47 lingue e hanno venduto oltre 30 milioni di copie nel mondo. A Bologna, la Biblioteca di discipline umanistiche ha istituito il Fondo Umberto Eco, che conserva migliaia di volumi, manoscritti e documenti personali del professore, continuando a offrire spunti di ricerca a studenti e studiosi di tutto il mondo.

Il contributo di Eco si estende anche alla divulgazione, sia con i suoi saggi accessibili al grande pubblico sia con i romanzi che hanno ispirato film, serie televisive e dibattiti accademici. Il suo rapporto con il pubblico fu sempre diretto e vivace, come dimostrano le sue numerose conferenze e incontri in Italia e in Europa. Nel decennale della scomparsa, diverse città e istituzioni hanno organizzato eventi in memoria del suo lavoro e della sua eredità culturale.