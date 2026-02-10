Il mondo è stato invitato a partecipare a una straordinaria iniziativa collettiva: una maratona web aperta a tutti per celebrare Umberto Eco. L'invito è esplicito: chi ha conosciuto Eco potrà raccontare il suo incontro con il grande intellettuale, sia sul piano personale che culturale.

L’iniziativa segna i dieci anni dalla sua scomparsa, avvenuta il 19 febbraio del 2016. Essa giunge proprio quando è scaduto il termine del divieto imposto dal suo testamento, che vietava di parlare di lui per un decennio. Si tratta di un momento simbolico e concreto, pensato per restituire la sua presenza attraverso memorie e racconti condivisi.

Una maratona web per celebrare Eco

Il progetto consiste in una maratona web della durata di ventiquattro ore, estesa idealmente attraverso tutti i fusi orari del pianeta. Non si tratta di un semplice flusso aperto, ma di un palinsesto composto da brevi interventi selezionati, da inviti diretti o da risposte a una chiamata aperta al pubblico. L'obiettivo è garantire un ritratto partecipato e personale di Eco.

Il massmediologo Roberto Grandi, promotore dell’iniziativa, sottolinea la natura comunitaria e inclusiva dell’evento. Non è un convegno accademico, bensì un insieme di voci: quelle di amici illustri, come Orhan Pamuk o John Turturro, e quelle dei milioni di lettori de Il nome della rosa, che potranno dire: «ti ricordiamo».

Il Festival della Comunicazione e Rai Radio 3 ricordano Eco

Parallelamente alla maratona, il Festival della Comunicazione, di cui Eco era cofondatore, partecipa all’evento con proprie iniziative. Il 19 febbraio sarà possibile fruire di materiali video, immagini e contributi sul sito framecultura.it e sulla pagina dedicata del Festival. Sarà inoltre disponibile la playlist “Umberto Eco” sul canale YouTube.

Inoltre, Rai Radio 3 lancerà il podcast «Nella mente di Umberto Eco». Articolato in tre tappe – hardware, software, applicazioni – il podcast presenterà materiali originali e testimonianze di chi lo ha conosciuto, fra cui Danco Singer. Il percorso esplorerà la sua formazione, la sua scrittura e il suo rapporto con il mondo circostante.

Umberto Eco: tra memoria e futuro culturale

Umberto Eco è stato un intellettuale poliedrico: semiologo, storico della filosofia, docente universitario e scrittore. Nato ad Alessandria nel 1932, ha fondato il Dams a Bologna, diretto Bompiani e ispirato il Festival della Comunicazione. Il suo pensiero si è espresso in romanzi globalmente noti, come Il nome della rosa, e in saggi inflessibili verso le banalità.

La maratona web rappresenta un modo inedito di ricordarlo, non attraverso commemorazioni formali, ma tramite voci, impressioni e ricordi. È un atto collettivo, come richiesto da Eco nel testamento, che valorizza la memoria vivente di un maestro del pensiero ancora capace di generare nuove riflessioni.

In questo momento conclusivo del decennio di silenzio imposto, la cultura italiana apre un canale diretto col passato e con la memoria attiva di un protagonista capace di parlare ancora oggi.