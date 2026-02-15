Il 15 febbraio 2026 uscirà nelle sale cinematografiche “La mattina scrivo”, opera diretta da Valérie Donzelli e ispirata al bestseller autobiografico À pied d’œuvre di Franck Courtès. Il film, già presentato in concorso all’ottantaduesima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, narra la storia di Paul Marquet (Bastien Bouillon), un fotografo di successo che, all’età di quarantadue anni, decide di abbandonare la sua carriera per dedicarsi alla scrittura. Questo percorso lo condurrà ad affrontare progressivamente precarietà e povertà, esplorando una complessa interazione tra arte, lavoro, libertà e capitalismo digitale.

Il protagonista, separato e con due figli adulti lontani, inizialmente cerca di arrangiarsi con lavori saltuari. Successivamente, sperimenta una nuova forma di povertà, accettando diverse mansioni – dall'idraulico al giardiniere – e confrontandosi con la competizione di un mercato digitale che, basandosi sulle recensioni dei clienti, abbassa continuamente i prezzi. Questo sistema trasforma il lavoro in un vero e proprio “inferno lavorativo digitale”.

La regista Valérie Donzelli descrive il film come “il ritratto di un uomo che si lascia alle spalle una vita agiata per dedicarsi alla scrittura, scivolando infine nella precarietà”, sottolineando il profondo impatto del percorso del protagonista e la volontà di “restare fedele all’onestà del suo percorso, alla sua semplicità e disciplina”.

Franck Courtès aggiunge una riflessione sulla realtà francese, dove “ci sono undici milioni di poveri”, e sulla sua scelta di impoverirsi volontariamente per scrivere. L’autore evidenzia lo “strapotere oggi degli algoritmi”, definendoli un “sistema assolutamente cinico che non permette alcuna solidarietà”, dove le persone si ritrovano isolate e in competizione.

Una frase emblematica tratta dal libro, che riassume il decalogo dello scrittore, recita: “Finire un testo non significa essere pubblicati. Essere pubblicati non significa essere letti, essere letti non significa essere amati, essere amati non significa avere successo, e il successo non offre alcuna promessa di fortuna”.

Il film e la sua ricezione

“La mattina scrivo”, titolo originale À pied d’œuvre, è un film drammatico francese del 2025, diretto da Valérie Donzelli e interpretato, tra gli altri, da Bastien Bouillon, André Marcon e Virginie Ledoyen. La distribuzione italiana è curata da Teodora Film. La pellicola, della durata di novantadue minuti, è prevista nelle sale dal cinque marzo 2026. La trama si concentra su un fotografo che abbandona una vita agiata per inseguire il desiderio di scrivere, scontrandosi con le difficoltà economiche e la solitudine del mestiere.

Secondo altre indicazioni, il film dovrebbe essere distribuito in Italia a partire dal diciannove febbraio 2026, con una durata di centodue minuti.

Contesto e dimensione culturale

Il film si inserisce in un più ampio dibattito sul lavoro nell’era digitale, dove gli algoritmi ridefiniscono il mercato e le relazioni sociali. Donzelli pone al centro il valore della scrittura come atto individuale, persistente e non spettacolare, ma al contempo illustra la durezza di un mondo in cui la tecnologia regola la vita professionale, generando isolamento e competizione.