Al Teatro di San Carlo di Napoli, venerdì 27 e sabato 28 febbraio 2026 alle ore 19:00, va in scena la Messa da Requiem di Giuseppe Verdi. L'opera, definita una delle pagine «più intense e monumentali del repertorio sacro ottocentesco», è proposta per la stagione di concerti 2025‑2026 con una dedica speciale alla memoria del maestro Roberto De Simone.

La serata vedrà sul podio Nicola Luisotti alla guida dell’orchestra del Lirico di Napoli, con il coro preparato da Fabrizio Cassi. Le voci soliste vantano un rilievo internazionale: il soprano Pretty Yende — alla sua prima esecuzione verdiana nel repertorio — il mezzosoprano Elīna Garanča, il tenore Pene Pati e il basso John Relyea.

La Messa da Requiem, composta da Verdi in occasione della scomparsa di Alessandro Manzoni, vanta una lunga storia al San Carlo, intrecciando grandi eventi, celebrazioni storiche, voci leggendarie e direttori di fama internazionale. Eseguita per la prima volta al Lirico nel 1885‑86 sotto la direzione di Gialdino Gialdini, fu poi diretta nel 1923 da Tullio Serafin. Nel 1950 fu proposta nella Chiesa di San Francesco di Paola per il cinquantenario della morte di Verdi con Renata Tebaldi; aprì la Stagione d’Autunno del 1975 diretta da Riccardo Muti e tornò nel bicentenario della nascita di Verdi, in tourné a San Francisco, sotto la bacchetta di Nicola Luisotti.

Il contesto del Requiem e il repertorio verdiano al San Carlo

La Messa da Requiem, dedicata alla memoria di Manzoni, è un'opera sacra dallo spirito profondamente teatrale, specchio della poetica maturità di Verdi. Questo ciclo sinfonico‑corale si inserisce nella stagione di concerti 2025‑2026 del Teatro di San Carlo, che ha già ospitato capolavori verdiani come Nabucco e Falstaff, e proseguirà con Lucia di Lammermoor a marzo e La bohème in aprile.

La scelta del Requiem in memoria di Roberto De Simone si allinea così a un cartellone che valorizza pagine di unione tra valore storico e drammatico, affidate a interpreti di caratura internazionale e a un’orchestra e un coro di consolidata tradizione.

Il Teatro di San Carlo: storia, struttura e prestigio

Il Teatro di San Carlo, fondato nel 1737, è il teatro d’opera più antico del mondo ancora in attività e il primo in Italia a istituire una scuola di danza. Voluto da re Carlo III di Borbone, fu edificato in soli otto mesi con una capienza originaria di circa tremila posti, poi ridotta a mille trecento per ragioni di sicurezza. La struttura, a pianta a ferro di cavallo con cinque ordini di palchi e palco reale, ha segnato un modello per i teatri europei.

Nel corso dell’Ottocento, nonostante censure e restrizioni, prese forma gran parte del repertorio verdiano napoletano. Opere come Il trovatore e Un ballo in maschera incontrarono ostacoli, ma il teatro ospitò comunque capolavori quali Oberto, Ernani, Nabucco, Attila, I Lombardi alla prima crociata, Aida, Alzira e Luisa Miller.

Danneggiato durante i conflitti del Novecento, il San Carlo fu il primo teatro italiano a riaprire dopo la guerra. Tra il 2008 e il 2009 è stato sottoposto a un importante restauro, che ha interessato saloni, decori, impianti di sicurezza e climatizzazione, con il recupero della tela del soffitto e il miglioramento dell’acustica e della visibilità per il pubblico.

Questa storica cornice rende la Messa da Requiem di Verdi, inserita in un cartellone che ricerca il dialogo tra memoria, centralità vocale e architettura sonora, un evento di particolare valore per il panorama culturale e teatrale italiano.