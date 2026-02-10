Il Teatro di San Carlo di Napoli presenta una nuova produzione di “Falstaff”, l’ultima commedia lirica composta da Giuseppe Verdi. L’allestimento, diretto da Laurent Pelly, vanta un cast internazionale e nasce da una coproduzione con prestigiosi teatri europei e asiatici.

L’opera, assente dal San Carlo da un decennio, viene proposta in una versione che fonde la tradizione musicale verdiana con una visione scenica contemporanea. La direzione musicale è affidata a Marco Armiliato, mentre la preparazione del coro è curata da Fabrizio Cassi. Le scene sono firmate da Barbara de Limburg, i costumi da Laurent Pelly e le luci da Joël Adam.

Il ruolo di Sir John Falstaff è interpretato da Luca Salsi, affiancato da Ernesto Petti (Ford), Maria Agresta (Alice), Anita Rachvelishvili (Mrs. Quickly), Caterina Piva (Mrs. Meg Page), Francesco Demuro (Fenton), Désirée Giove (Nannetta), Gregory Bonfatti (Dottor Cajus), Enrico Casari e Piotr Micinski (Bardolfo e Pistola).

Il contesto dell’allestimento al San Carlo

Questa produzione di “Falstaff” si caratterizza per la collaborazione tra il Teatro di San Carlo e istituzioni quali il Teatro Real di Madrid, La Monnaie / De Munt di Bruxelles, l’Opéra National de Bordeaux e la Tokyo Nikikai Opera Foundation. L’intento è offrire al pubblico un’esperienza artistica di alto livello, valorizzando il repertorio verdiano e la tradizione operistica italiana.

La scelta di “Falstaff” per la stagione

La presenza di “Falstaff” nel cartellone del San Carlo si inserisce in una strategia volta al rilancio del repertorio verdiano e al consolidamento del ruolo internazionale del teatro. L’allestimento mira a coniugare la ricchezza musicale dell’opera con una regia attenta agli aspetti ironici e leggeri del capolavoro verdiano, proponendo così un evento culturale di notevole rilievo per la stagione in corso.