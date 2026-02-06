La Villa di Poppea, situata nel sito archeologico di Oplontis a Torre Annunziata (Napoli), apre al pubblico un nuovo scavo a partire da giovedì 12 febbraio. Ogni giovedì, dalle 10:30 alle 12:00, un massimo di dieci visitatori muniti di biglietto potrà accedere a specifiche aree del cantiere, accompagnati da personale del Parco. Questa iniziativa offre l'opportunità di osservare in diretta le operazioni di scavo e restauro del Salone della Maschera e del Pavone, uno degli ambienti più raffinati della villa.

Lo scavo, motivato dalla necessità di chiarire lo sviluppo del settore ovest della villa, confinante con via dei sepolcri, e di risolvere criticità conservative, assume anche una valenza di valorizzazione del contesto archeologico e urbano.

È prevista la futura connessione con il vicino Spolettificio Borbonico, che ospiterà spazi museali, depositi e servizi nei prossimi anni.

Tra le scoperte più significative figurano una pavonessa integra, speculare al pavone già noto sulla porzione meridionale della parete, e frammenti raffiguranti una maschera scenica riferibile alla Commedia Atellana, diversamente da altre maschere dell’ambiente attribuite alla Tragedia. Attraverso la tecnica dei calchi, sono state riportate in luce anche impronte di alberi ornamentali in posizione originale, parte di uno schema decorativo che raddoppiava il colonnato del porticato meridionale, in conformità con modelli documentati nelle domus pompeiane e nel sito di Oplontis.

Lo scavo ha inoltre rivelato quattro nuovi ambienti che si aggiungono ai 99 già noti, tra cui un probabile vano absidato con funzione termale. Parallelamente, è in corso il restauro decorativo di due ambienti di riposo, i cubicola, situati nella zona sud-occidentale della villa: piccoli locali con stucchi, affreschi, volte dipinte e mosaici pavimentali di elevata ricchezza decorativa, realizzati con una palette pigmentaria variata che include il blu egizio.

La Villa di Poppea nel contesto di Oplontis e le sue radici archeologiche

La Villa di Poppea, anticamente denominata "villa A", è una dimora d’otium risalente al I secolo a.C., ampliata in epoca claudia. Il nome deriva da un’iscrizione su un’anfora indirizzata a un liberto di Poppea Sabina, seconda moglie di Nerone.

Durante l’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. la villa era probabilmente disabitata, forse in restauro dopo il terremoto del 62, e molti oggetti risultano rinvenuti accantonati in alcune stanze. Gli scavi sistematici iniziarono solo nel 1968; ad oggi è emersa prevalentemente l’area orientale, mentre l’ingresso principale e la zona occidentale restano ancora in larga parte inesplorati, ostacolati anche dalla presenza di strutture moderne.

Una valorizzazione continua tra visite, storia e futuro museale

L’iniziativa di aprire il cantiere al pubblico si inserisce in un processo più ampio di valorizzazione del sito, già intrapreso in precedenti interventi. Già nei mesi scorsi, le indagini sul salone avevano portato alla luce nuove superfici affrescate e dettagli cromatici, permettendo al pubblico di ammirare in anteprima porzioni decorate di grande impatto visivo.

Il progetto attuale prosegue in questa direzione, potenziando l’esperienza diretta e sensibilizzando verso la conservazione. Il futuro raccordo con lo Spolettificio Borbonico potrà offrire strutture dedicate che estendono la fruizione e la tutela del patrimonio, inserendo la Villa di Poppea in un sistema museale diffuso nel tessuto urbano e culturale della Campania.