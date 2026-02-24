Il 22 settembre 2026, la Galleria Vittorio Emanuele II a Milano sarà il palcoscenico dell'evento inaugurale della Settimana della Moda: Vogue World. L'annuncio è stato dato da Anna Wintour, attuale chief content officer di Condé Nast ed ex direttrice di Vogue USA, insieme al sindaco Giuseppe Sala. Il primo cittadino ha sottolineato come l'occasione rappresenti una «grande opportunità che dà lustro alla nostra città e spazio al mondo della moda, che fa qualcosa di molto importante per il paese, anche se qualche politico a volte se ne dimentica».

Sala ha inoltre affermato che Vogue World porterà alla città «almeno 2 milioni per iniziative sociali e culturali», definendo l'evento «un’occasione perfetta» per investire sui punti di forza della città e pensare a tutti. L'annuncio segue la conclusione delle Olimpiadi e precede i Giochi Paralimpici, evidenziando il ruolo dinamico di Milano nel panorama internazionale.

Questa edizione segna la prima volta di Vogue World in Italia. L'evento milanese, il quinto assoluto dopo New York (2022), Londra (2023), Parigi (2024) e Los Angeles (2025), si propone di «mettere in luce la creatività, la moda e l’artigianalità italiana, enfatizzando l’elemento umano nell’era della tecnologia». L'iniziativa, che aprirà ufficialmente la Fashion Week, gode del sostegno del Comune di Milano e della Camera Nazionale della Moda Italiana.

Il format itinerante di Vogue World approda in Italia

Vogue World è un format internazionale che fonde moda, performance, cultura e filantropia. Nato a New York nel 2022 come festa di strada per animare la Fashion Week, ha successivamente toccato le principali capitali della moda mondiali. La quinta edizione rappresenta un debutto nazionale, scegliendo la storica Galleria Vittorio Emanuele II come palcoscenico. L'obiettivo è celebrare l'identità del Made in Italy, ponendo al centro la qualità artigianale e il contatto umano, in un'epoca di crescente innovazione tecnologica, attraverso un'esperienza immersiva fruibile sia dal vivo che in digitale.

La Galleria Vittorio Emanuele II: cuore storico della moda milanese

La Galleria Vittorio Emanuele II, con la sua iconica copertura in ferro e vetro e gli eleganti arredi, è un simbolo dell'eleganza milanese. La sua storia è intrinsecamente legata alla moda: la prima boutique di lusso ad aprirvi fu Prada nel 1913, conservando ancora oggi gli arredi originali in legno. La Galleria ha sempre ospitato le vetrine delle grandi maison. Nel 1949 nacque l'associazione “Il Salotto di Milano” per preservare l'uniformità estetica delle insegne, che per regolamento comunale rimangono dorate su fondo nero. La Galleria si conferma un luogo identitario dove storia e modernità convivono, animato quotidianamente da milanesi e visitatori internazionali.

L'arrivo di Vogue World nella Galleria aggiunge un capitolo significativo alla sua storia recente, rafforzando il legame tra questo luogo, emblema della moda e dell'architettura urbana milanese, e un evento globale di tale impatto culturale e sociale.