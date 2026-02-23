William Shatner, celebre per il ruolo del capitano James T. Kirk in Star Trek, ha annunciato l’uscita del suo primo album heavy metal, previsto nel corso del 2026. L’attore canadese, novantaquattrenne, ha condiviso sui social una foto con una chitarra elettrica accompagnata dalla frase “Ho esplorato lo spazio. Ho esplorato il tempo. Ora esploro la distorsione”. Ha descritto il progetto come un lavoro con “35 virtuosi del metal, chitarre tonanti e caos con un senso”, che includerà cover di band iconiche come Black Sabbath, Iron Maiden e Judas Priest, oltre a brani originali.

Un progetto ambizioso e inedito

Shatner ha definito il disco una “raccolta di forze”, un’esperienza sonora intensa e sincera, lontana da ogni intento ironico o di novità fine a se stessa. Ha promesso “chitarre tonanti, caos con un senso” e un viaggio metal audace, invitando i fan a prepararsi per “headbanging con audacia, dove nessuno ha mai fatto headbanging prima”.

Una carriera che continua a sorprendere

Nonostante l’età, Shatner non rallenta. Dopo aver esplorato lo spazio con un volo suborbitale nel 2021, è pronto a esplorare nuovi territori artistici. Il progetto metal segue una carriera musicale eclettica, che include album di spoken word, rock e collaborazioni con artisti come Henry Rollins e Zakk Wylde.

Al momento non ci sono conferme indipendenti sul cast completo o sulla data precisa di uscita, ma l’annuncio ha già suscitato attenzione internazionale.