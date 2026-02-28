L’ambasciatore d’Italia in Croazia, Paolo Trichilo, ha presenziato alla prima dell’opera “Aida” di Giuseppe Verdi, tenutasi il 28 febbraio 2026 presso il Teatro Nazionale croato di Zagabria. L’evento, frutto di una collaborazione con l’Ambasciata italiana, è una coproduzione con il Teatro Massimo di Palermo, che ha curato scenografia e coreografia. La direzione è stata affidata al maestro Giorgio Morandi, con la partecipazione di artisti italiani.

Nel suo intervento, Trichilo ha espresso gratitudine alla direttrice del Teatro, Iva Hraste Soco, insignita del titolo di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia.

L’ambasciatore ha sottolineato la “proficua collaborazione in atto negli ultimi anni”, definendola un’“importante manifestazione dell’eccellente dialogo tra l’Italia e la Croazia anche a livello culturale”. A conclusione della rappresentazione, l’Ambasciata ha organizzato un ricevimento che ha visto la partecipazione di esponenti delle istituzioni croate e del mondo economico e culturale, sia italiano che locale.

Il Teatro Nazionale croato e la cooperazione con l’Italia

Il Teatro Nazionale croato di Zagabria, sede della rappresentazione, rappresenta un fulcro istituzionale della vita culturale teatrale croata. La direttrice Iva Hraste Soco ha ricevuto l’onorificenza del Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia, riconoscimento che testimonia il suo impegno nella promozione della cooperazione culturale tra Italia e Croazia.

La coproduzione con il Teatro Massimo di Palermo, responsabile di scenografia e coreografia, segna un ulteriore passo concreto nell’ambito della collaborazione artistica e tecnica tra le istituzioni teatrali dei due Paesi.

“Aida” di Verdi: un simbolo del patrimonio operistico italiano

“Aida”, capolavoro di Giuseppe Verdi, è un’opera universalmente riconosciuta come pilastro della tradizione lirica italiana. Il suo allestimento odierno al Teatro Nazionale croato non è solo un grande evento artistico, ma anche un simbolo culturale che conferma la centralità dell’opera nell’identità musicale italiana e la sua capacità di creare legami tra le nazioni. La performance ha consolidato il riconoscimento del contributo di Iva Hraste Soco nella promozione della cultura italiana in Croazia, evidenziando l’efficacia degli scambi culturali tra le istituzioni teatrali.

Il ricevimento post-prima ha rafforzato ulteriormente questi legami attraverso l’incontro tra rappresentanti delle istituzioni croate e del mondo economico e culturale.

Al momento, non sono disponibili ulteriori conferme indipendenti riguardo a questa rappresentazione, al coinvolgimento di specifici artisti italiani o a dettagli aggiuntivi sul programma di produzione.