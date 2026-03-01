La marcia di avvicinamento al Concertone del Primo Maggio di Roma segna una nuova tappa cruciale con l'avvio delle selezioni ufficiali per 1MNEXT2026, il contest dedicato agli artisti emergenti. Quest'anno, oltre 1.700 musicisti e gruppi hanno presentato la propria candidatura, confermando il forte interesse per l'evento promosso da Cgil, Cisl e Uil e prodotto da iCompany, storica organizzatrice della manifestazione. La direzione artistica del Concerto del Primo Maggio ha selezionato 120 progetti che accedono ora alla fase successiva della competizione.

Da oggi e fino al 6 aprile, il pubblico avrà la possibilità di votare i propri artisti preferiti sulla pagina web dedicata al contest. Il voto online degli utenti, costantemente monitorato da un sistema anti-frode per eliminare preferenze non valide, inciderà per il 25% sulla valutazione finale. Il restante 75% sarà determinato dal giudizio di una giuria di qualità, composta da Massimo Bonelli (direttore artistico e presidente della giuria), Marta Venturini (produttrice artistica e autrice), Lucia Stacchiotti (iCompany), Julian Borghesan (speaker radiofonico) e Giorgiana Cristalli (giornalista). Almeno dieci progetti accederanno alla finale dal vivo, in programma nel mese di aprile a Roma.

Il percorso di selezione e la finale in Piazza San Giovanni

La valutazione ponderata, che combina il voto del pubblico della rete e quello della giuria di qualità, definirà i progetti finalisti. Successivamente, la sola giuria di qualità avrà il compito di scegliere i tre artisti vincitori dell'edizione 2026 di 1MNEXT, i quali saranno invitati a esibirsi sul palco del Concertone in Piazza San Giovanni in Laterano. Durante la stessa giornata, verrà proclamato il vincitore assoluto di 1MNEXT2026. Lo scorso anno, il contest è stato vinto da Dinìche con il brano “Fuochi ammare”, a testimonianza della capacità della manifestazione di lanciare nuovi protagonisti nel panorama musicale nazionale.

Il regolamento del contest prevede che ogni candidato presenti esclusivamente brani originali, escludendo la partecipazione di cover.

La competizione è completamente gratuita e aperta a ogni genere musicale, promuovendo così la più ampia rappresentazione delle espressioni artistiche. Nelle edizioni precedenti, le fasi salienti si sono svolte ad aprile, culminando con la finale sul palco e il coinvolgimento diretto delle giurie e del pubblico.

Storia e impatto di 1MNEXT: i vincitori delle passate edizioni

Il contest 1MNEXT, ideato e organizzato da iCompany nell'ambito del Concerto del Primo Maggio, si è affermato come una delle principali vetrine per la musica emergente italiana. Nel corso degli anni, migliaia di giovani artisti e band da tutta Italia hanno partecipato, registrando una crescita costante sia nel numero di candidati che nell'attenzione mediatica.

Tra i vincitori assoluti delle passate edizioni figurano artisti e band oggi riconosciuti nel panorama musicale, tra cui La Rua (2015), Il Geometra Mangoni (2016), Incomprensibile FC (2017), La Municipàl (2018), I Tristi (2019), Nervi (2020), Cargo (2021), Mille (2022), Still Charles (2023), Giglio (2024) e Dinìche (2025).

Il Concertone, che si tiene tradizionalmente in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma, si conferma così uno degli appuntamenti musicali e culturali più significativi in Italia, contribuendo alla scoperta di nuovi talenti e offrendo loro un palcoscenico di rilevanza nazionale.