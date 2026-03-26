Lo spettacolo “A casa tutti bene”, diretto da Gabriele Muccino, arriva al Ridotto del Teatro comunale dell'Aquila per tre repliche. Parte della stagione teatrale aquilana del Teatro Stabile d'Abruzzo (Tsa), sarà in scena il 26 marzo 2026 alle ore 21 e il 27 marzo con due appuntamenti, alle 17.30 e alle 21. La produzione Best Live e Tsa si avvale delle musiche originali di Nicola Piovani. Il debutto nazionale è avvenuto dall'8 al 18 gennaio 2026 al Teatro Abc di Catania, avviando una tournée nazionale.

Il cast corale include Giuseppe Zeno, Anna Galiena, Alice Arcuri, Ilaria Carabelli, Maria Chiara Centorami, Lorenzo Cervasio, Simone Colombari, Vera Dragone, Sandra Franzo, Alessio Moneta e Celeste Savino.

Il testo teatrale è tratto dall’omonimo film di Muccino, scritto con Paolo Costella e prodotto da Lotus Production (Gruppo Leone Film) e Rai Cinema. L’adattamento per il palcoscenico è stato curato da Muccino stesso, con Marcello Cotugno e Irene Alison. La storia si concentra su una famiglia riunita nella casa materna per l’ottantesimo compleanno della madre, Alba. L'evento fa riemergere antichi conflitti, speranze, tradimenti e nuove tensioni tra gli undici personaggi, esplorando le dinamiche familiari. Gli appuntamenti aquilani sono un momento saliente della stagione del Tsa.

Collaborazione tra teatro e sanità

Nell'ambito del protocollo d’intesa tra il Teatro Stabile d'Abruzzo e l’ASL 1, è stato organizzato un punto informativo sugli screening gratuiti.

Dalle ore 20 del 26 marzo, personale medico sarà presente all’ingresso del teatro per dialogare con il pubblico e fornire informazioni sulle iniziative di prevenzione sanitaria. L'obiettivo è usare la platea teatrale per la sensibilizzazione sulla prevenzione.

Lo spettacolo e le radici cinematografiche

“A casa tutti bene”, nella sua versione teatrale, nasce dall’esperienza cinematografica di Gabriele Muccino. L’adattamento mantiene il nucleo narrativo originale della pellicola del 2018, incentrata sulle complesse dinamiche di una famiglia numerosa che affronta passato e tensioni. La produzione Best Live e Teatro Stabile d’Abruzzo mantiene continuità con la sceneggiatura del film, coinvolgendo Paolo Costella nella scrittura e affidando le musiche a Nicola Piovani.

L’allestimento porta in scena un cast corale che dà voce agli undici protagonisti, riflettendo sui rapporti complessi e le emozioni familiari. La scelta del Ridotto dell'Aquila rafforza il ruolo della città nella valorizzazione del teatro abruzzese e nazionale.