Ha preso il via la nuova edizione di Cortinametraggio, il prestigioso festival dedicato al cortometraggio italiano, che anima Cortina d’Ampezzo dal 19 al 24 marzo 2026. L'evento si conferma un appuntamento cruciale nel panorama cinematografico nazionale, presentando quest'anno ben sedici cortometraggi in concorso. Queste opere, selezionate tra numerose proposte provenienti da tutta Italia, offrono una preziosa panoramica sulle nuove tendenze e sui talenti emergenti del cinema breve. Il festival si distingue come un'importante vetrina per registi e attori esordienti, attirando l'attenzione di un vasto pubblico di appassionati del settore.

Tra gli eventi più attesi di questa edizione spicca la presenza di Riccardo Scamarcio, attore e produttore di fama, che si propone al pubblico in una veste inedita: quella di "prof" in una masterclass esclusiva. Questo incontro formativo, rivolto a studenti e appassionati di cinema, rappresenta un'occasione unica per Scamarcio di condividere la sua vasta esperienza artistica e professionale. Cortinametraggio si configura così non solo come una piattaforma di visione e scoperta, ma anche come un'importante opportunità di formazione e crescita per i giovani talenti. Il programma della manifestazione prevede un ricco calendario di proiezioni, incontri e approfondimenti tematici per tutta la sua durata.

Cortinametraggio: un punto di riferimento per il cinema breve

Nato con l'obiettivo primario di valorizzare il formato breve nel contesto cinematografico italiano, Cortinametraggio ha saputo consolidare nel tempo la propria reputazione, affermandosi come uno degli eventi di riferimento per il settore. Il concorso principale funge da piattaforma strategica per i cineasti emergenti, offrendo loro, nella suggestiva cornice di Cortina d’Ampezzo, uno spazio ideale per presentare i propri lavori e per instaurare un dialogo costruttivo con il pubblico e la critica. La varietà degli appuntamenti, che spaziano dalle anteprime alle tavole rotonde, favorisce attivamente lo scambio di idee ed esperienze tra autori, professionisti del settore e spettatori.

Il legame tra Cortina e il mondo del cinema

La manifestazione si svolge nel cuore delle Dolomiti, in una località, Cortina d’Ampezzo, che vanta da decenni un legame profondo e indissolubile con il mondo del cinema. La città ha ospitato nel corso degli anni innumerevoli produzioni cinematografiche, e i suoi festival hanno contribuito in modo significativo a rafforzarne la vocazione culturale. L'evento si inserisce in un contesto che promuove sia la creatività individuale degli autori sia il dialogo intergenerazionale tra cineasti e pubblico. La partecipazione di figure di spicco come Riccardo Scamarcio sottolinea ulteriormente la capacità attrattiva del festival e il prestigio che ha raggiunto a livello nazionale.