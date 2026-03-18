La XV edizione di "La Storia in piazza" si terrà a Genova, presso Palazzo Ducale, dal 26 al 29 marzo. Il tema, "Naturalmente: naturale e innaturale nella storia", esplora l'evoluzione di questi concetti in vari ambiti. I curatori evidenziano l'opportunità di una comprensione critica del passato e del presente tramite l'analisi storica.

Tra i relatori: Alessandro Barbero (Francesco d’Assisi), Telmo Pievani (usi e abusi della natura), Marc Lazar (naturale nei populismi), Guido Barbujani (organismi geneticamente modificati). I dialoghi includono Silvia Ronchey e Pia Carolla (rappresentazione naturalistica), Andrea Giardina con Domenico Starnone (mito degli automi).

Due le novità: la collaborazione con l'Istituto Universitario Europeo (IUE) e una call per dottorande e dottorandi in Scienze storiche, invitati a presentare studi innovativi sul tema monografico.

Il festival: cultura e innovazione a Genova

"La Storia in piazza" è un evento chiave per Palazzo Ducale. La sua formula dinamica (conferenze, dialoghi, seminari) attrae un vasto pubblico, promuovendo la partecipazione culturale. La rassegna rafforza la cultura pubblica e mira a coinvolgere nuove generazioni di studiosi.

La partnership con l'Istituto Universitario Europeo arricchisce il festival con una dimensione internazionale e interdisciplinare, collegando ricerca accademica e divulgazione. La call per dottorandi offre uno spazio per ricerche originali sul naturale e la sua negazione, valorizzando i giovani studiosi.

In sintesi, la XV edizione de "La Storia in piazza" rinnova il suo approccio critico. Palazzo Ducale si conferma sede ideale per un festival che unisce erudizione, attualità e innovazione nella divulgazione storica.