Le riprese di “Scherzetto”, il nuovo film diretto da Mario Martone e interpretato da Toni Servillo, sono iniziate a Napoli. Il progetto cinematografico, ambientato interamente nel capoluogo campano, vede protagonista uno dei registi che più hanno saputo rappresentare Napoli e la sua complessità sul grande schermo. Al centro della storia, che prende vita tra le vie e gli scorci della città, si trova l’incontro tra due mondi distanti: la Napoli borghese e quella popolare.

Martone, premiato più volte per la sua capacità di esplorare le contraddizioni e le ricchezze della città partenopea, torna dunque a raccontare Napoli dopo i suoi acclamati lavori precedenti.

Accanto a lui, in questo nuovo lavoro, c’è Toni Servillo, attore simbolo del cinema italiano contemporaneo e volto di molte pellicole premiate a livello nazionale e internazionale. Le riprese di “Scherzetto” sono previste in diversi quartieri storici della città e il film promette di offrire una visione nuova e personale dei rapporti sociali e familiari nella Napoli di oggi.

La collaborazione tra Martone e Servillo

La sinergia tra Mario Martone e Toni Servillo prosegue con “Scherzetto”, dopo una serie di lavori condivisi che hanno contribuito a scrivere importanti pagine del cinema italiano contemporaneo. Martone ha spesso scelto Servillo per dare corpo ai suoi personaggi principali, affidandogli ruoli di grande intensità emotiva e profondità psicologica.

In questa nuova produzione, la loro collaborazione si concentra nuovamente su temi attuali, come la coesistenza di tradizione e modernità nella società napoletana. Martone ha dichiarato: “Napoli è uno specchio in cui ritroviamo misteri, sorrisi e illusioni della vita di tutti”, esprimendo così il senso della narrazione al centro di “Scherzetto”.

Il film si arricchisce delle atmosfere autentiche dei luoghi scelti per le riprese, tra centro storico, rioni e quartieri popolari. Anche per Servillo si tratta di una conferma del suo legame con Napoli, città natale e fonte di ispirazione per molti dei suoi lavori più celebri. La presenza di un cast tecnico e artistico formato da professionisti che hanno già collaborato con Martone garantisce continuità stilistica e qualità produttiva.

Napoli nel cinema di Mario Martone

La città di Napoli è spesso protagonista nei film di Mario Martone, che dal suo esordio ha dedicato una parte significativa della sua produzione all'esplorazione dei luoghi, delle persone e delle culture che la contraddistinguono. Martone, nato e cresciuto nel capoluogo campano, ha raccontato le diverse anime della sua città in pellicole come “L’amore molesto” (1995), “Il sindaco del Rione Sanità” (2019) e “Nostalgia” (2022), presentato al Festival di Cannes. Ogni film rappresenta un diverso punto di vista sulla complessità del tessuto sociale partenopeo, affrontando con realismo e rigore temi come l'identità, la famiglia e il confronto tra generazioni.

Nel panorama culturale e cinematografico italiano, Napoli rappresenta un laboratorio creativo in cui registi, attori e sceneggiatori si confrontano con una ricca tradizione di racconti e miti urbani.

Le produzioni ambientate in città attraggono spesso l’attenzione internazionale, sia per la qualità delle storie che per la forza espressiva dei paesaggi urbani e naturali. “Scherzetto”, in continuità con questa tradizione, mira a raccontare nuovi aspetti della città, suggerendo riflessioni su convivenza, differenze sociali e aspirazioni collettive.