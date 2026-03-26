Ha debuttato in prima nazionale al Teatro Municipale di Piacenza lo spettacolo 'Cronaca di un amore. Callas e Pasolini', un'opera teatrale che esplora il profondo rapporto umano e artistico tra Maria Callas e Pier Paolo Pasolini. L'evento, tenutosi il 26 marzo 2026, rappresenta un momento di rilievo nel calendario culturale della città emiliana. La pièce è frutto del testo di Chiara Tambani, con la regia di Corrado Accordino, e vede la produzione della Fondazione Teatri di Piacenza in collaborazione con il Centro Studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia.

Gli interpreti principali sono Federica Restani, che incarna Maria Callas, e Andrea Borghini, nel ruolo di Pier Paolo Pasolini. La narrazione ripercorre la celebre amicizia che unì la grande soprano al poeta e regista, facendo emergere le affinità elettive e le fragilità che i due artisti condividevano. In particolare, il legame tra Callas e Pasolini si consolidò durante la lavorazione del film 'Medea', diretto da Pasolini nel 1969, un'esperienza che per la Callas rappresentò una delle sue più significative prove cinematografiche. Lo spettacolo si propone di indagare la dimensione umana e intellettuale di questa amicizia, toccando temi universali come l'arte, la solitudine e la ricerca di senso.

Piacenza: cornice della prima nazionale

La città di Piacenza è stata selezionata per ospitare la prima nazionale, scelta che sottolinea il forte impegno della Fondazione Teatri di Piacenza nella produzione teatrale e il suo radicamento nel territorio. Il Teatro Municipale, storico edificio inaugurato nel 1804 e oggi fulcro della vita culturale piacentina, offre una cornice suggestiva e appropriata per un'opera che intreccia tradizione, memoria e innovazione culturale. La partecipazione del Centro Studi Pier Paolo Pasolini arricchisce ulteriormente la produzione, portando l'esperienza di un'istituzione che da anni promuove lo studio e la diffusione del pensiero e delle opere dell'intellettuale friulano.

La decisione di portare in scena la storia di Callas e Pasolini nasce dalla volontà di restituire il significato di un incontro che ha lasciato un'impronta indelebile nell'arte e nell'immaginario collettivo del secondo Novecento. Questa iniziativa si inserisce in un più ampio contesto di eventi e celebrazioni che negli ultimi anni hanno valorizzato la figura di Maria Callas, anche in occasione del centenario della sua nascita.

L'intreccio tra cinema e tragedia: Callas e Pasolini in 'Medea'

La collaborazione tra Pier Paolo Pasolini e Maria Callas, avviata negli anni Sessanta, raggiunse il suo apice con il film 'Medea', girato prevalentemente tra la Turchia e la Cappadocia nel 1969. Questa esperienza non fu solo un'avventura cinematografica inedita per la Callas, ma anche un momento di profondo confronto personale e artistico.

Pasolini, già autore di un vasto corpus di opere letterarie, poetiche e cinematografiche, aveva riconosciuto nella Callas l'interprete ideale per una Medea tragica, sofferente e profondamente umana. Il loro sodalizio artistico, pur caratterizzato da significative differenze caratteriali, trovò espressione anche nella corrispondenza e nei numerosi incontri personali documentati all'epoca. Oltre a essere ricordata come una delle voci più potenti del Novecento, Maria Callas è oggi riscoperta come figura centrale nella cultura europea, anche grazie a spettacoli e iniziative come quella piacentina.

Il Teatro Municipale di Piacenza, punto di riferimento storico e architettonico per la città, si conferma uno dei principali centri di programmazione teatrale e musicale dell'Emilia-Romagna. Ospita stagioni liriche e di prosa di rilevanza nazionale e, attraverso produzioni come 'Cronaca di un amore', ribadisce il suo ruolo di motore della vita culturale a livello locale e regionale.