Il nuovo capitolo di "A tu per tu con Leonardo" si apre oggi alla Galleria Sabauda, nei Musei Reali di Torino. Protagonista è il foglio autografo di Leonardo da Vinci: "Tre vedute di testa virile con barba". L'opera, del 1502 circa, in pietra rossa su carta (110 x 283 mm), è esposta fino al 28 giugno prossimo in una vetrina blindata e climatizzata, per una conservazione ottimale.

L'evento prosegue la tradizione dei Musei Reali di esporre a rotazione, in contesto protetto, disegni di Leonardo dalla Biblioteca Reale di Torino, di importanza internazionale.

Paola D'Agostino, direttrice generale dei Musei Reali, ha sottolineato il fascino dell'opera: “Il disegno illustra l’assiduo studio del volto umano, come evidenziato dai curatori, Simone Facchinetti e Arturo Galansino”.

Lo studio del volto umano secondo Leonardo

Il foglio si lega alla prassi leonardesca descritta da Giorgio Vasari: Leonardo osservava a lungo volti interessanti per le sue ricerche. La testimonianza torinese è un esempio straordinario di questo metodo, mostrando tre prospettive di una testa virile barbuta. L’iniziativa include un pannello esplicativo di Facchinetti e Galansino, esperti di disegno antico, e rientra nella valorizzazione delle collezioni grafiche della Biblioteca Reale.

Michele Coppola, direttore generale Gallerie d'Italia e Intesa Sanpaolo, ha dichiarato: “Rafforziamo il nostro dialogo con i Musei Reali di Torino, mettendo a fattor comune contenuti, competenze e studi dedicati a un grande Genio dell'arte italiana”. La collaborazione si estenderà il prossimo autunno con una rassegna milanese su Leonardo, i suoi allievi e seguaci, curata ancora da Facchinetti e Galansino.

La collezione leonardesca della Biblioteca Reale di Torino

La Biblioteca Reale di Torino, istituita nel 1839 da Carlo Alberto, ospita una straordinaria collezione di disegni di Leonardo da Vinci fuori Lombardia. Tra questi, il celeberrimo Autoritratto e il Codice sul volo degli uccelli. La raccolta si è arricchita con acquisizioni e donazioni, divenuta punto di riferimento per studiosi e appassionati.

La presenza di numerosi fogli autografi testimonia lo stretto legame tra la città e le sue istituzioni con la storia culturale del Rinascimento italiano.

Gli spazi che ospitano la mostra fanno parte dei Musei Reali di Torino, complesso di rilievo nazionale comprendente Palazzo Reale, l'Armeria Reale, la Galleria Sabauda e il Museo di Antichità. Il ciclo "A tu per tu con Leonardo" permette ogni anno di ammirare da vicino un capolavoro grafico, per comprendere meglio la pratica disegnativa di Leonardo e le collezioni piemontesi. Le solide collaborazioni tra i Musei Reali e Gallerie d’Italia arricchiscono l’iniziativa, promuovendo la conoscenza leonardesca a livello nazionale e internazionale.