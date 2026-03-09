Il 9 marzo 2026, all’Hangar Teatri di Trieste, è andato in scena “Abracadabra”, lo spettacolo firmato da Babilonia Teatri. L’opera fonde magia e realtà in un amalgama commovente e sorprendente, con Francesco Scimemi, Enrico Castellani, Valeria Raimondi ed Emanuela Villagrossi in scena. La rappresentazione intreccia illusionismo, dolore e vita, generando una forte carica emotiva.

Durante la performance, Scimemi, noto per il suo ruolo di mago comico, stupisce il pubblico con effetti scenici quali luci, fuochi, carte da gioco distribuite agli spettatori e lo srotolamento di un lungo nastro di carta dalla bocca.

La vera scoperta, tuttavia, risiede nella commistione tra realtà e finzione: la lettura di referti medici autentici, le parole della malattia e del cancro che hanno strappato la vita alla compagna di Scimemi, indicata con la sola iniziale “F”. La sua memoria riemerge attraverso un vestito rosso evocato in scena.

La scena vive dell’intensità della realtà quando Scimemi, seduto, strappa pezzi di carta che ritornano interi tra le sue mani, piangendo autenticamente. Illusione e dolore si confondono: le sue dita contorte attorno al microfono, la dedica di una stella secondo coordinate astronomiche reali, il pianto che non appartiene all’attore ma alla vedovanza. Il pubblico ride per l’eccesso della farsa, ma si gela di fronte all’iperbole del pianto autentico.

Il confine tra finzione e tragedia si fa labile, e il “dito del mago” si trasforma in lama che penetra la realtà.

Nel finale, si apre una busta sigillata, appesa in alto e visibile sin dall’inizio. Al suo interno, numeri e nomi pronunciati casualmente dal pubblico durante lo spettacolo. Un gioco magico che conclude in modo perfettamente coerente la contaminazione tra realtà e spettacolo.

Le prossime repliche sono previste al Teatro India di Roma dal 18 al 22 marzo.

La magia come rito teatrale contemporaneo

In “Abracadabra”, la magia non è un mero trucco o abilità tecnica, ma si configura come linguaggio e rito scenico. Lo spettacolo, presentato anche al Teatro Nuovo di Napoli a metà gennaio 2026, nasce da una collaborazione tra Babilonia Teatri e Francesco Scimemi, prestigiatore con oltre trent’anni di esperienza.

Nel passaggio tra vita privata e palcoscenico, la perdita personale di Scimemi diventa impulso creativo: la magia si trasforma in strumento narrativo per affrontare temi delicati come lutto, malattia, vita e morte, interrogando sulla possibilità di «raccontare un lutto», di dare forma al dolore, di affiancare la morte con arte e rito.

I promotori descrivono lo spettacolo come un percorso in cui le illusioni «non sono mai fini a sé stesse, ma diventano parte integrante del racconto scenico», strumenti per evocare ciò che spesso sfugge alle parole. La magia si fa dialogo tra registri tragico, poetico, onirico e ironico, portando lo spettatore ad attraversare il dolore più profondo senza filtri.

Contesto, cast e presenza scenica

La regia e la produzione di “Abracadabra” sono curate da Babilonia Teatri, che si occupa anche di scene, costumi e luci. In scena, oltre a Francesco Scimemi, vi sono Enrico Castellani, Valeria Raimondi ed Emanuela Villagrossi. Il lavoro è prodotto dal Teatro Metastasio di Prato, con il sostegno di Operaestate/CSC di Bassano del Grappa e Ariateatro Ets. Al debutto a Napoli, è stato definito un “rito teatrale” in cui la magia diventa evocazione autentica del dolore e della perdita, accompagnando il pubblico oltre la soglia del tacere.

Lo spettacolo è previsto a Roma, al Teatro India, nell’ambito della stagione 2025‑2026 di Teatro di Roma, con repliche dal 18 al 22 marzo. Il teatro conferma l’intento di presentare al pubblico un’opera che va oltre la meraviglia: un viaggio emotivo e simbolico tra vita, morte, ricordo e parola mancata.