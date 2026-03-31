La Regione Abruzzo ha stanziato 8,7 milioni di euro per un significativo piano di investimenti nel settore audiovisivo e cinematografico. Il presidente Marco Marsilio ha annunciato che i fondi saranno erogati tramite bandi specifici gestiti dalla Film Commission. L'iniziativa, presentata il 31 marzo 2026, mira a potenziare il comparto regionale sia nella produzione sia nella formazione e diffusione della cultura cinematografica.

I fondi saranno così ripartiti: 6,8 milioni di euro per la produzione e promozione di opere cinematografiche e audiovisive, e 1,9 milioni per finanziare attività di formazione, borse di studio e progetti di educazione all'immagine e valorizzazione delle professionalità locali.

Marsilio ha definito questa "la cifra più alta mai destinata a questo comparto" dalla Regione, con l'obiettivo di attrarre produzioni nazionali e internazionali e consolidare la crescita culturale abruzzese attraverso il cinema.

Dettagli degli investimenti e obiettivi strategici

I bandi mirano a rafforzare i servizi della Film Commission abruzzese, nata per facilitare le riprese, offrire assistenza logistica e promuovere il patrimonio naturale, storico e artistico regionale. Gli obiettivi principali includono il sostegno concreto alle case di produzione che operano in Abruzzo e la formazione di nuove figure professionali nell'industria audiovisiva. L'investimento segue una strategia di crescita del settore, puntando a generare ricadute positive su occupazione, turismo e sull'immagine culturale dell'Abruzzo.

L'azione coordinata tra Regione, Film Commission e operatori locali favorirà sinergie virtuose, con attenzione all'inclusione di giovani talenti e alla valorizzazione delle location abruzzesi più suggestive per set cinematografici e televisivi.

Storia, struttura e ruolo della Film Commission Abruzzo

La Film Commission Abruzzo, istituita nel 2020, è parte della rete nazionale delle film commission. La sua finalità è promuovere l'Abruzzo come luogo privilegiato per le produzioni audiovisive. L'ente offre supporto alle troupe, coordina permessi, fornisce servizi logistici e promuove location di grande impatto visivo e storico. Negli ultimi anni, ha rafforzato la formazione di risorse professionali locali e la promozione internazionale delle eccellenze abruzzesi.

Grazie all'incremento dei finanziamenti regionali, la Film Commission intende aumentare i progetti che scelgono l'Abruzzo come set e favorire la crescita di una filiera locale dell'audiovisivo. L'obiettivo è integrare le esigenze delle produzioni esterne con le capacità e le opportunità regionali. Questo percorso di rilancio strutturato e articolato, secondo Marsilio, "potrà avere effetti duraturi su tutto il comparto culturale e creativo abruzzese".