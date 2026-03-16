Achille Lauro ha visitato i giovani sopravvissuti al tragico incendio di Capodanno a Crans-Montana, ancora in cura presso l'ospedale Niguarda di Milano. L'incontro, fortemente desiderato dai ragazzi, è stato condiviso sui social dall'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, come un significativo gesto di solidarietà e vicinanza alle famiglie colpite.

Il significato di "Perdutamente"

Il legame tra Achille Lauro e i giovani coinvolti nella tragedia si era già manifestato a Sanremo, dove il cantante aveva dedicato la sua canzone 'Perdutamente'.

Questo brano era particolarmente caro ad Achille Barosi, una delle giovani vittime, che amava cantarlo con la madre. Le note di 'Perdutamente' hanno accompagnato anche il funerale del ragazzo. Dopo l'esibizione, i giovani ricoverati avevano espresso il desiderio di incontrare l'artista, desiderio che si è concretizzato con la visita al Niguarda.

Un gesto di conforto e vicinanza

La visita, organizzata anche grazie a Carlo Conti, ha permesso ad Achille Lauro di incontrare i ragazzi ancora in cura, quelli già dimessi e i genitori, inclusi quelli delle vittime. L'assessore Bertolaso ha ringraziato il cantante, sottolineando la sua disponibilità e dolcezza nel portare gioia e conforto a chi ha sofferto.

Lauro, sui suoi canali social, ha riaffermato la sua vicinanza incondizionata a tutte le famiglie, esprimendo un dolore "che va oltre le parole" e offrendo "tutto l'amore possibile".

Il supporto alla comunità

La tragedia di Crans-Montana ha segnato profondamente la comunità e le famiglie. Mentre le autorità sanitarie seguono il percorso di cura, le istituzioni scolastiche e i professionisti psicologi offrono supporto emotivo e terapeutico. Il gesto di Achille Lauro si inserisce in questo contesto di solidarietà collettiva, dimostrando l'unione di figure pubbliche e diverse realtà nel sostenere i giovani e le famiglie in questo difficile cammino.