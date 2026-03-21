Achille Lauro ha annunciato il suo nuovo tour negli stadi italiani per il 2027, intitolato "Per sempre noi". La data di apertura è fissata per domenica 6 giugno 2027 allo stadio Dall’Ara di Bologna. L'artista ha svelato l'importante novità durante il concerto all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, nel corso del bis della tappa bolognese del suo attuale tour nei palazzetti. Dopo l'esordio emiliano, il tour proseguirà in altre cinque città italiane.

Le successive tappe del tour "Per sempre noi" vedranno Achille Lauro protagonista in alcune delle principali città italiane.

L'11 giugno 2027 sarà a Bari, per la sua prima esibizione allo stadio San Nicola. Seguiranno il 15 giugno a Milano, presso lo stadio di San Siro; il 22 giugno a Torino, all’Allianz Stadium; il 26 giugno a Padova, allo stadio Euganeo. La chiusura del tour è prevista per il 30 giugno 2027 a Roma, allo Stadio Olimpico. Questo calendario conferma la crescente presenza dell'artista nei grandi spazi live del panorama musicale nazionale, segnando un'evoluzione significativa nella sua carriera.

Biglietti e prevendite esclusive per i fan

La vendita generale dei biglietti per il tour "Per sempre noi" prenderà il via il 22 marzo 2026 alle ore 14. È stata però prevista una prevendita esclusiva per i circa 13.000 spettatori che saranno presenti la sera precedente all’Unipol Arena.

Questi fan potranno assicurarsi il proprio posto già dalla mezzanotte, inquadrando un QR code che sarà mostrato sui maxischermi dell’arena. Oltre agli appuntamenti del 2027, Achille Lauro ha in programma altri importanti eventi dal vivo: il 29 marzo 2026 tornerà a Bologna per una tappa del suo tour nei palazzetti, mentre l'11 giugno 2026 sarà a Rimini, allo stadio Romeo Neri, per la data d'esordio negli stadi del tour "Comuni Immortali". Quest'ultimo include anche concerti all’Olimpico di Roma il 10 giugno 2026 e a San Siro a Milano il 15 giugno 2026.

La decisione di esibirsi in grandi arene e stadi evidenzia il percorso di crescita di Achille Lauro. L'artista sta capitalizzando il successo dei suoi recenti tour nei palazzetti, che hanno registrato il tutto esaurito, per espandere ulteriormente la sua dimensione live nel 2027.

Questa strategia è stata ulteriormente confermata dagli annunci fatti durante gli spettacoli nelle principali città italiane, rafforzando il legame con il suo pubblico.

Gli stadi: palcoscenici d'eccellenza per la musica

Lo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, scelto per la data d’esordio del tour "Per sempre noi", è un impianto di riferimento per l’Emilia-Romagna, con una capienza di oltre 30.000 spettatori. Tutti gli stadi inclusi nel tour sono rinomati per la loro importanza nel panorama musicale italiano. Il San Nicola di Bari è frequentemente selezionato per eventi di grande richiamo, mentre San Siro a Milano e lo Stadio Olimpico di Roma sono tra le arene più ambite dagli artisti di fama nazionale e internazionale.

Le tappe di Padova, con lo stadio Euganeo, e Torino, con l’Allianz Stadium, completano un percorso che porterà Achille Lauro nelle principali città italiane, rafforzando il legame tra la sua musica e i grandi eventi dal vivo.

Il percorso artistico: dai palazzetti agli stadi

Gli anni 2026 e 2027 rappresentano una fase di significativa espansione per la carriera di Achille Lauro. L'artista arriva da una serie di concerti nei palazzetti che hanno registrato il tutto esaurito, come dimostrato dai successi al Palazzo dello Sport di Roma e al Palaflorio di Bari. Le nuove date negli stadi costituiscono la naturale evoluzione di un percorso artistico che ha già visto Lauro interagire con il pubblico delle grandi arene.

Iniziative innovative, come la prevendita riservata e una comunicazione diretta con i fan durante i live, confermano la centralità dell’esperienza dal vivo nel suo progetto musicale, proiettandolo verso un futuro sempre più ambizioso.