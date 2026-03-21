È morto a ottantasei anni Chuck Norris, celebre attore e maestro di arti marziali, icona indiscussa del cinema d'azione. La scomparsa è avvenuta alle Hawaii, dove Norris era stato ricoverato per un'emergenza medica a Kauai. L'annuncio è stato dato dalla famiglia, che ha confermato la dipartita di una figura leggendaria della cultura pop americana, simbolo dei film d’azione degli anni Ottanta e Novanta. Norris era ricordato e celebrato tanto per la sua prolifica carriera cinematografica quanto per la sua personalità pubblica. In occasione del suo ultimo compleanno, aveva condiviso sui social un messaggio che rifletteva il suo spirito: “Non invecchio.

Mi allineo. Niente di più divertente di un allenamento in una giornata di sole per farti sentire giovane”, esprimendo gratitudine per poter continuare a fare ciò che amava.

Nato in Oklahoma, al confine con il Texas, Norris ha affrontato un'infanzia complessa, segnata dall'assenza di una figura paterna stabile. Ha trovato ispirazione e modelli nei film di John Wayne, Gene Autry e Roy Rogers. Prima di affermarsi nel mondo del cinema, Norris si distinse come campione mondiale di karate, conquistando numerosi titoli tra gli anni Sessanta e Settanta. La sua passione per le arti marziali lo portò ad aprire diverse scuole, dove allenò celebrità come Steve McQueen, il quale lo incoraggiò a intraprendere la strada di Hollywood.

Il 1972 segnò un momento cruciale con il leggendario duello contro Bruce Lee nel Colosseo, nel film "The Way of the Dragon". La sua carriera cinematografica ebbe una svolta significativa con "Lone Wolf McQuade" nel 1983, seguito l'anno successivo da "Missing in Action", dove interpretò il colonnello James Braddock. Negli anni Novanta, Norris raggiunse la popolarità globale grazie alla serie televisiva "Walker, Texas Ranger", vestendo i panni di Cordell Walker per circa duecento episodi distribuiti in nove stagioni.

Il ricordo di colleghi e l'eredità culturale

La notizia della morte di Chuck Norris ha scatenato un'ondata di commozione e tributi nel mondo dello spettacolo e tra le personalità pubbliche, sia negli Stati Uniti che a livello internazionale.

Molti attori e amici hanno voluto condividere un ritratto della sua personalità, sia sul set che nella vita privata. L'ex presidente George W. Bush ha espresso il suo dolore: “Laura e io siamo addolorati per la scomparsa di Chuck Norris. È stato una leggenda in Texas e oltre. Attraverso la sua fondazione e con l’esempio, ha fatto una grande differenza nella vita dei giovani, instillando carattere e disciplina grazie alle arti marziali. Quando Chuck Norris entrava in una stanza, non accendeva la luce: spegneva il buio. Siamo fortunati ad averlo avuto come amico e mandiamo le nostre condoglianze alla famiglia”.

Colleghi di spicco come Jean-Claude Van Damme, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger e Dolph Lundgren hanno ricordato Norris come un modello di disciplina e un punto di riferimento.

Van Damme ha manifestato le sue condoglianze, affermando che l'amico “non sarà mai dimenticato”. Sylvester Stallone ha ricordato con affetto i momenti trascorsi sul set, definendo Norris “l’incarnazione dei valori americani” e un “grande uomo”. Arnold Schwarzenegger ha sottolineato l'impatto di Norris come icona del fitness e del cinema, ribadendo che la sua “leggenda sarà con noi per sempre”.

Impatto e memoria di una leggenda dell'azione

L'influenza di Chuck Norris si è estesa ben oltre i confini del cinema e della televisione, plasmando l'immaginario collettivo e promuovendo le arti marziali a livello globale. Negli ultimi decenni, Norris è diventato un fenomeno virale, protagonista di numerosi meme e citazioni ironiche che hanno ulteriormente cementato il suo status di “duro” per eccellenza, capace di connettersi con generazioni diverse di spettatori.

La sua attività è stata costantemente affiancata da iniziative filantropiche e formative, in particolare rivolte ai giovani, attraverso la sua fondazione, con l'obiettivo di promuovere valori di disciplina e rispetto.

Oltre al celebre "Walker, Texas Ranger", la storia del cinema annovera le sue interpretazioni in film cult d'azione come "Delta Force", "Invasion U.S.A." e "Code of Silence". Norris ha inoltre giocato un ruolo fondamentale nella diffusione delle arti marziali, anche grazie ai manuali e alle scuole da lui fondate, diventando un riferimento per appassionati e professionisti. Le numerose testimonianze di affetto da parte di amici, colleghi e personalità pubbliche evidenziano l'impronta indelebile lasciata da Norris, non solo come attore e artista marziale, ma anche come uomo di profonda umanità e carisma. Il suo ricordo rimarrà vivo nei cuori di milioni di fan, contribuendo a perpetuare un'eredità fatta di passione, disciplina e dedizione.