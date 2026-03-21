È scomparso all'età di ottantasei anni Chuck Norris, l'iconico attore, artista marziale e simbolo del cinema d'azione americano. La notizia della morte del leggendario interprete, figura centrale sul grande schermo e nella cultura popolare internazionale, è stata confermata il 20 marzo 2026. Nato a Ryan, in Oklahoma, nel 1940, Norris ha lasciato un'impronta indelebile, incarnando l'immagine dell'eroe indistruttibile e virtuoso.

Nel corso di una carriera iniziata nella prima metà degli anni Settanta, Norris si è rapidamente affermato come protagonista del genere action.

I suoi film hanno registrato incassi record nelle sale e nell'home video. È stato interprete di saghe cult come "Walker Texas Ranger", "Delta Force" e "Missing in Action", oltre a titoli iconici quali "L’urlo di Chen terrorizza anche l’Occidente", dove ha affrontato Bruce Lee in un duello storico, e "Lone Wolf McQuade". Il suo stile distintivo, combinando recitazione energica e tecniche di arti marziali, gli ha garantito popolarità mondiale. I messaggi di cordoglio sottolineano come “Chuck Norris sia stato molto di più che una star del cinema d’azione: è diventato un mito trasversale, anche grazie all’ironia con cui negli ultimi anni ha saputo giocare con il proprio personaggio”.

L'eredità tra arti marziali e cultura popolare

Norris era un esperto di arti marziali, detentore di cinture nere in diversi stili, tra cui Karate e Taekwondo. Ha contribuito a diffondere queste discipline in Occidente, anche tramite la fondazione di centri di insegnamento. Oltre ai successi cinematografici, dagli anni Duemila è diventato un fenomeno mediatico grazie ai "Chuck Norris Facts", battute ironiche nate su internet che hanno rafforzato la sua fama globale. Ha lasciato un segno nel sociale, promuovendo iniziative benefiche per giovani e comunità svantaggiate, e pubblicando libri sull'autodisciplina e la filosofia delle arti marziali.

Carriera: dai primi passi ai successi globali

La sua carriera di attore è iniziata dopo aver conquistato il titolo di campione mondiale di Karate, un percorso agevolato dall'amicizia con Bruce Lee, che lo volle per una delle scene più celebri di "L'urlo di Chen terrorizza anche l’Occidente".

Negli anni Ottanta, Norris si è affermato come icona del cinema d'azione americano, collaborando con grandi studios e interpretando ruoli legati a temi di giustizia, moralità e contesto militare. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui la stella sulla Hollywood Walk of Fame e premi per il suo contributo alla cultura delle arti marziali. Il suo volto e il suo nome rimangono legati alla figura dell'eroe popolare, capace di ispirare generazioni di spettatori e praticanti di arti marziali.