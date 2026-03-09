L’attore Corey Parker, noto al grande pubblico per il suo ruolo di Josh nella celebre serie televisiva ‘Will & Grace’ e per la sua partecipazione al film horror ‘Venerdì 13: il terrore continua’, è venuto a mancare giovedì 5 marzo a Memphis, Tennessee. La sua scomparsa è avvenuta al termine di una lunga battaglia contro il cancro. La notizia è stata diffusa dalla famiglia attraverso TMZ e ripresa da diverse testate.

Una carriera artistica iniziata in tenera età

Figlio dell’attrice Rocky Parker, Corey ha intrapreso la carriera artistica fin da bambino, a soli quattro anni.

Il suo debutto televisivo risale al 1983 con la soap opera ‘Così gira il mondo’. Successivamente, nel 1984, ha fatto il suo esordio sul grande schermo con ‘La casa in Hill Street’. Nel 1985 ha ottenuto un ruolo significativo in ‘Venerdì 13: il terrore continua’, quinto capitolo dell’iconica saga horror. La sua carriera televisiva è costellata di partecipazioni a numerose produzioni di successo, tra cui ‘Eddie Dodd’, ‘Flying Blind’, ‘The Love Boat: The Next Wave’ e, nel 2000, la sua interpretazione in cinque episodi di ‘Will & Grace’.

L’impegno come insegnante di recitazione

Parallelamente alla sua attività di attore, Corey Parker si è distinto come un apprezzato acting coach. A partire dal 2000, ha dedicato parte della sua carriera all’insegnamento della recitazione, tenendo corsi presso prestigiose università statunitensi come Duke University, Rhodes College e University of Memphis.

Tra i progetti più recenti a cui ha contribuito in veste di docente figura la serie ‘Marvel Ms. Marvel’, uscita nel 2022. La sorella Noelle lo ha ricordato con profonda commozione, definendolo un artista dal “talento incredibile, la passione per il lavoro e la dedizione all’insegnamento”, e auspicando che abbia lasciato questo mondo “leggero, in pace e circondato dall’amore”.

La notizia della sua scomparsa, sebbene non ancora confermata da fonti indipendenti italiane, ha trovato ampia eco nella stampa internazionale, testimoniando l’impatto della sua figura nel mondo dello spettacolo.