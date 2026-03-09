È venuto a mancare Country Joe McDonald, figura centrale della scena musicale degli anni Sessanta e voce del rock psichedelico. Leader dei Country Joe and the Fish, McDonald è stato uno dei simboli della controcultura e della protesta contro la guerra in Vietnam. La sua carriera si è distinta per l’impegno politico e per la capacità di unire musica e attivismo, diventando un punto di riferimento per intere generazioni.

Il ruolo dei Country Joe and the Fish nella protesta musicale

Il gruppo Country Joe and the Fish, fondato da McDonald, ha rappresentato una delle voci più forti della controcultura americana.

La loro musica, caratterizzata da sonorità innovative e testi impegnati, ha accompagnato le manifestazioni contro la guerra in Vietnam. Il brano ‘I-Feel-Like-I'm-Fixin'-to-Die Rag’ è diventato un inno pacifista, eseguito anche durante il celebre festival di Woodstock, contribuendo a consolidare la fama internazionale della band.

L’eredità di un artista impegnato

Oltre alla carriera musicale, McDonald si è distinto per il suo attivismo sociale. Ha partecipato a numerosi eventi e iniziative per la pace, mantenendo sempre una posizione critica verso i conflitti armati. La sua figura resta legata all’immagine di un artista che ha saputo usare la musica come strumento di denuncia e cambiamento. Il suo contributo viene oggi ricordato non solo dagli appassionati di musica, ma anche da chi ha condiviso le sue battaglie civili.

La carriera di Country Joe McDonald

Nato nel 1942, Country Joe McDonald ha iniziato la sua carriera musicale nella Bay Area di San Francisco. Con i Country Joe and the Fish ha inciso alcuni degli album più rappresentativi del rock psichedelico. Dopo lo scioglimento della band, ha proseguito come solista, continuando a esprimere il suo impegno sociale attraverso la musica. La sua influenza si estende ancora oggi tra artisti e attivisti.