È morto all'età di 73 anni David Riondino, poliedrica figura di cantautore, attore, regista e scrittore. Nato a Firenze nel 1952, la notizia della sua scomparsa è stata annunciata dall'amica Chiara Rapaccini. I funerali si terranno martedì alle 11 a Roma, presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo. Riondino ha lasciato un segno profondo nel panorama culturale italiano, spaziando con maestria dalla satira in versi alla regia cinematografica.

La sua carriera lo vide emergere tra gli anni Settanta e Ottanta come verseggiatore satirico per diverse riviste.

Negli anni Settanta, fondò con la sorella Chiara il Collettivo Victor Jara, incidendo due album. Fu autore di “Maracaibo”, celebre brano interpretato da Lu Colombo e divenuto una hit nel 1981, e con lei firmò anche “Dance All Nite” e “Aurora”. Collaborò inoltre con Fabrizio De André durante la tournée con la Premiata Forneria Marconi.

Teatro, cinema e musica

Negli anni Ottanta e Novanta, Riondino arricchì la sua produzione musicale con album come “Boulevard” e “Tango dei Miracoli”, illustrati da Milo Manara. Il suo impegno nel teatro fu notevole: con Paolo Rossi realizzò gli spettacoli “Chiamatemi Kowalski” (1987) e “La commedia da due lire”. Un altro sodalizio lo legò a Dario Vergassola, con cui ideò “I Cavalieri del Tornio” e “Todos Caballeros”.

Collaborò anche a diversi progetti teatrali e cinematografici con Sabina Guzzanti.

La sua attività nel cinema incluse interpretazioni in “Maledetti vi amerò” di Giordana, “La notte di San Lorenzo” dei Taviani, “Kamikazen” di Salvatores e “Cavalli si nasce” di Staino. Debuttò alla regia con il film “Cuba Libre, velocipedi ai Tropici” nel 1997, e diresse vari documentari sugli improvvisatori in versi cubani.

Parola, televisione e letteratura

L'intellettuale fiorentino ideò il festival “Il giardino della poesia” a San Mauro Pascoli, presentando cicli di “letture illustrate”. Portò in scena spettacoli che fondevano musica e parola, tra cui “Racconti Picareschi”, “Fermata provvisoria”, “Bocca baciata non perde ventura” (dal Decameron) e “Il Bolero come terapia”, trasmesso anche dalla radio svizzera.

In televisione, Riondino si fece conoscere per personaggi eccentrici come Joao Mesquinho, il "cantautore brasiliano" ospite del Maurizio Costanzo Show. Nel 1995, condusse “A tutto volume” con Daria Bignardi e partecipò a numerose edizioni di “Quelli che il calcio”. Fu anche un prolifico scrittore, pubblicando opere per Feltrinelli (“Rombi e Milonghe”), Nottetempo (“Sgurz”), Magazzini Salani (“Il Trombettiere”, illustrato da Milo Manara) e Castelvecchi (“Sussidiario”, raccolta dei suoi scritti satirici in versi).

Figlio di Luigi Riondino, maestro elementare legato a figure come Primo Conti e Giorgio La Pira, David lavorò per dieci anni come bibliotecario alla Nazionale di Firenze. La sua eredità artistica e culturale rimane significativa nel panorama italiano.