È scomparso a Genova il 24 marzo 2026, all'età di 91 anni, Gino Paoli, tra i massimi interpreti e compositori della canzone d'autore italiana. Artista simbolo della scuola genovese, ha segnato la musica del Paese con brani iconici come "Il cielo in una stanza", "Senza fine" e "Sapore di sale", lasciando un'eredità lirica e musicale profonda dagli anni Sessanta ai Duemila.

Nato a Monfalcone il 23 settembre 1934, Paoli si trasferì bambino a Genova, città che divenne musa della sua poetica. Dopo gli esordi nella Riviera ligure con Luigi Tenco e Bruno Lauzi, nel 1960 pubblicò "Il cielo in una stanza", brano celebre anche nella versione di Mina.

Il suo repertorio include classici come "La gatta", "Che cosa c’è" e "Sapore di sale", composto nel 1963 in Versilia. Paoli amava definire il suo processo creativo: “Scrivo di getto, quando sento che devo”.

La carriera e lo stile inconfondibile

Tra gli anni Sessanta e Settanta, Paoli si affermò come esponente di punta della scuola genovese, collaborando con Tenco, Lauzi, Umberto Bindi e Fabrizio De André. Le sue canzoni hanno attraversato decenni, lasciando un segno ininterrotto nel costume e nella letteratura musicale, con atmosfere malinconiche e una raffinata modernità. "Sapore di sale" in particolare, rimane un simbolo della musica italiana, apprezzato globalmente anche nella versione francese di Françoise Hardy.

Oltre all'attività di cantautore, Paoli fu anche autore per altri artisti, incise una ventina di album e partecipò a numerose edizioni del Festival di Sanremo. La sua carriera fu caratterizzata da una costante ricerca di innovazione e dalla capacità di reinventarsi, anche attraverso esperienze nel jazz, con duetti di prestigio come quello con Ornella Vanoni. A differenza di molti colleghi, Paoli mantenne sempre uno stile personale, fedele a una poetica individuale e alieno dalle mode. Come amava ribadire: “Ho scritto per necessità, non per mestiere”.

L'eredità della scuola genovese

Centrale nella scuola genovese, nata tra la fine degli anni Cinquanta e l'inizio dei Sessanta, Gino Paoli ne incarnò la versione più intimista ed esistenziale.

Questa corrente musicale, sviluppatasi tra Genova e la Liguria, coinvolse figure come Tenco, Bindi e De André, dando vita a un linguaggio nuovo e a una sensibilità profonda nella canzone italiana. La poetica di Paoli si distinse per uno sguardo personale sul quotidiano, capace di trasformare sentimenti privati in esperienze universali. Con "Il cielo in una stanza" e "Sapore di sale" seppe raccontare l’amore, la malinconia e il tempo, influenzando generazioni di autori.

L’eredità artistica di Paoli resta intatta: i suoi album e le sue canzoni continuano a far parte del patrimonio musicale italiano e mondiale. Genova, sua città d'adozione, custodisce i luoghi legati alla sua storia, tra cui la zona di Pegli e numerosi locali storici, oggi punti di riferimento culturali. La sua scomparsa chiude un capitolo fondamentale della storia culturale italiana, ma la sua opera continua a vivere e ispirare le generazioni presenti e future.