Si è spento nella mattina del 6 marzo 2026 a Roma Giorgio Gosetti, storico critico cinematografico e giornalista. Nato a Venezia il 6 febbraio 1956, Gosetti è stato a lungo collaboratore dell’ANSA, distinguendosi anche come «giornalista, critico, direttore di festival, fondatore di festival, docente, operatore culturale». I funerali si terranno sabato 7 marzo alle 15 nella chiesa di Santa Teresa in Corso d’Italia 37, a Roma.

La Biennale di Venezia ha espresso profondo dolore per la scomparsa, ricordando Gosetti come «giornalista, critico cinematografico, ideatore di festival instancabile e fra i più creativi, fondamentale collaboratore della Mostra del Cinema negli anni ’80 e ’90».

«La sua scomparsa – si legge nella nota – lascia un grande vuoto nella comunità dei festival, nella cultura cinematografica italiana, e in tutti quelli che hanno avuto modo di conoscere e apprezzare la sua professionalità, la sua saggezza, i suoi modi gentili e umani».

Il contributo di Gosetti alla Mostra del Cinema di Venezia

L’attività di Gosetti presso la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica iniziò nel 1980, in un periodo di rinnovamento del Settore Cinema sotto la direzione artistica di Carlo Lizzani. La sua collaborazione proseguì con Gian Luigi Rondi e Gillo Pontecorvo, di cui divenne il più stretto collaboratore, occupandosi anche della sezione «Notti veneziane» dal 1992 al 1996.

Nel 2004, Gosetti diede vita alle Giornate degli Autori, una sezione collaterale e autonoma della Mostra di Venezia, alla quale dedicò il suo impegno fino agli ultimi giorni.

Un profilo culturale poliedrico

La carriera di Giorgio Gosetti si è sviluppata attraverso molteplici ruoli nel panorama culturale italiano: è stato giornalista e critico cinematografico, direttore di festival, docente e operatore culturale, oltre che fondatore di importanti rassegne ed eventi. La Biennale ha voluto sottolineare la sua straordinaria creatività e la sua costante presenza nei festival cinematografici.

Il suo operato ha significativamente contribuito alla crescita e alla definizione di uno spazio autonomo all’interno della Mostra del Cinema, dedicato a voci nuove e autoriali. La sua scomparsa segna un momento di perdita per il giornalismo cinematografico italiano e per la struttura stessa dei festival, testimoniando la portata del suo operato.