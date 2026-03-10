È scomparso all’età di ottantadue anni Giulio Allemandi, figura di spicco e fondatore della Casa editrice Allemandi di Torino. La sua dipartita segna una perdita di rilievo per l’intero panorama dell’editoria d’arte italiana. Nato a Torino nel 1943, Allemandi diede vita nel 1983 alla casa editrice che porta il suo nome, imprimendo un forte impulso a una delle principali realtà editoriali dedicate ai libri d’arte, alle mostre e ai volumi sul patrimonio culturale.

Nel corso di oltre quarant’anni di attività, la Casa editrice Allemandi si è distinta per la qualità e la profondità delle sue pubblicazioni.

Il catalogo include monografie, cataloghi di mostre e testi di riferimento per musei e appassionati d’arte. Il suo contributo al settore è stato ampiamente riconosciuto da operatori culturali e istituzionali. Allemandi è stato spesso definito un “autorevole protagonista nell’editoria d’arte italiana”, merito della sua visione e della capacità di collaborare con artisti, storici dell’arte e curatori di altissimo profilo.

Il percorso editoriale di Giulio Allemandi nel panorama italiano

Fondata a Torino, la Casa editrice Allemandi si è affermata dagli anni Ottanta come punto di riferimento per gli addetti ai lavori. La casa editrice si è contraddistinta per la ricchezza delle sue collane e per l’importanza attribuita alla qualità editoriale.

Le pubblicazioni spaziano dalle monografie su artisti italiani e internazionali ai cataloghi di importanti mostre, fino a volumi dedicati all’architettura e alla conservazione del patrimonio. La produzione di Allemandi è stata costantemente caratterizzata da un’attenzione all’innovazione grafica e alla cura dei materiali.

Tra i meriti principali di Allemandi figura la promozione di numerose iniziative volte a valorizzare i musei italiani e il loro patrimonio. Ciò è avvenuto attraverso volumi che rendono accessibili al pubblico i risultati della ricerca scientifica e curatoriale. Sotto la sua guida, la casa editrice ha instaurato collaborazioni con istituzioni di rilievo, tra cui musei, soprintendenze e fondazioni.

Storia e ruolo della Casa editrice Allemandi nel settore culturale

La storia della Casa editrice Allemandi ha inizio nel 1983 con una missione precisa: dare voce e visibilità al mondo dell’arte italiana, documentando esposizioni, collezioni e restauri tramite pubblicazioni accurate e approfondite. Nel corso degli anni, la casa editrice ha pubblicato opere fondamentali su musei quali la Galleria degli Uffizi e la Galleria Sabauda, oltre a volumi monografici dedicati a protagonisti della scena artistica europea. Torino, città in cui l’attività editoriale di Allemandi si è sviluppata, è oggi riconosciuta per il suo ruolo centrale nella promozione dell’arte e della cultura, anche grazie al contributo di editori come Allemandi.

L’eredità culturale lasciata dal fondatore prosegue attraverso i numerosi libri e cataloghi consultati da studiosi, curatori e amanti dell’arte, confermando la centralità della sua opera nella storia editoriale italiana.