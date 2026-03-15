È venuto a mancare Jürgen Habermas, influente filosofo e sociologo tedesco, all'età di 96 anni. La sua scomparsa, avvenuta a Starnberg, in Baviera, segna la perdita di una delle voci più autorevoli del pensiero tedesco e internazionale del dopoguerra. Habermas ha dedicato la sua lunga carriera accademica e il suo impegno pubblico alla promozione del dialogo, della ragione e di un'Europa unita, opponendosi fermamente al ritorno dei nazionalismi. Per il filosofo, l'impegno pubblico rappresentava "il compito più importante della filosofia", un principio che ha guidato la sua vasta opera teorica e la sua partecipazione ai principali dibattiti europei degli ultimi settant'anni.

Figura di spicco della Scuola di Francoforte, Habermas ha esercitato un'influenza profonda sul pensiero critico contemporaneo. Nel contesto del secondo dopoguerra, si è distinto per il suo impegno nel "riscattare" la Germania da un passato segnato dalla dittatura, ponendo al centro i valori universalistici. La sua riflessione sul ruolo della comunicazione nella vita sociale affonda le radici in esperienze personali difficili, come la correzione di un labbro leporino e i conseguenti interventi chirurgici, che lo portarono a sperimentare l'emarginazione. Queste esperienze, unite alla consapevolezza della natura "patologica e criminale" della società e del regime sotto cui era cresciuto, alimentarono una profonda tensione intellettuale orientata alla ricerca delle possibilità della democrazia in Germania.

Dalla formazione alla cattedra di filosofia

Dopo aver studiato filosofia, storia, economia, psicologia e letteratura tedesca tra Göttingen, Zurigo e Bonn a partire dal 1949, Habermas fu invitato da Theodor W. Adorno all'Istituto per la Ricerca Sociale di Francoforte. Qui, guidò una rielaborazione del pensiero critico classico, integrando il pragmatismo americano e le teorie linguistiche contemporanee. Questi contributi ebbero un impatto significativo sui paradigmi scientifici europei. Assunse la cattedra di filosofia all'Università di Francoforte, succedendo a Max Horkheimer, e successivamente diresse l'Istituto Max Planck per le Scienze Sociali a Starnberg, prima di tornare a Francoforte fino al suo pensionamento nel 1994.

Habermas divenne noto anche per il suo coinvolgimento, e la successiva critica, delle proteste studentesche degli anni Sessanta, mettendo in guardia dai rischi del cosiddetto "fascismo di sinistra". Negli anni Ottanta, si oppose con fermezza alle interpretazioni storiche di Ernst Nolte, accusato di relativizzare i crimini nazisti. Nel 1989, espresse critiche sui metodi della riunificazione tedesca, giudicati troppo influenzati dalle logiche di mercato. Fondamentale la sua idea di "patriottismo costituzionale", secondo cui l'appartenenza degli individui doveva radicarsi nelle istituzioni democratiche piuttosto che nello Stato-nazione, un principio cardine nelle sue riflessioni sull'Europa unita.

L'azione comunicativa e la visione dell'Europa

Il nucleo del pensiero di Habermas è rappresentato dalla "teoria dell'azione comunicativa", considerata la sua opera magna. Questo sistema teorico mira a collegare individui e società attraverso la comunicazione razionale e l'interazione pubblica. Le sue numerose pubblicazioni e conferenze, tenute fino agli ultimi giorni, hanno formato generazioni di studiosi, portando i temi dell'autorità, dell'integrazione sociale e del discorso democratico al centro del dibattito culturale europeo e mondiale.

Habermas ha criticato sia l'autorità degli "esperti" sia i limiti di un discorso sui valori basato esclusivamente sulla soggettività culturale. I suoi interventi sul futuro dell'Europa hanno sottolineato la necessità di una federazione democratica, auspicando un maggiore coinvolgimento dei cittadini e il superamento dei limiti istituzionali delle élite politiche dell'Unione Europea.

Non ha mai cessato di intervenire su questioni di attualità, come il conflitto Russia-Ucraina, promuovendo una soluzione negoziale e una rinnovata centralità del dialogo per il progetto europeo.

Un'eredità intellettuale globale

La scomparsa di Habermas, confermata dalla casa editrice Suhrkamp, è stata ampiamente riconosciuta a livello internazionale. È universalmente considerato uno dei filosofi più influenti del mondo, capace di trascendere i confini disciplinari. La sua visione della società moderna e dell'interazione sociale, fondamento della "teoria dell'azione comunicativa", ha plasmato la riflessione su democrazia, razionalità e legittimazione del potere nel secondo Novecento.

Il suo impegno critico, il dialogo costante con le questioni politiche ed etiche contemporanee e la coerenza nel sostenere una prospettiva europeista lo rendono un punto di riferimento imprescindibile per comprendere i complessi processi sociali e istituzionali della nostra epoca.