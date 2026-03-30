Il mondo della musica italiana e della formazione lirica piange la scomparsa di Michelangelo Zurletti, deceduto a 89 anni. Per oltre quarant’anni, Zurletti fu figura centrale nel Teatro Lirico Sperimentale ‘A. Belli’ di Spoleto, istituzione di primo piano per la formazione di giovani cantanti. La notizia, diffusa dal Teatro, ha evidenziato il suo ruolo fondamentale nell'identità artistica e nel rinnovamento del repertorio.

Il direttore artistico Enrico Girardi ha espresso il cordoglio dell'istituzione, definendo la giornata "triste per il Teatro Lirico Sperimentale che perde una sua storica figura di riferimento, che ne ha segnato l’identità per oltre quaranta anni".

Ha descritto Michelangelo Zurletti come "un uomo retto, colto, elegante e appassionato", le cui idee "hanno dato forma alla nostra istituzione"; Girardi ha anche perso "un collega e un amico". I funerali si terranno martedì 31 marzo alle 15 presso la Chiesa di Santa Maria Assunta a Bonate Sopra (Bergamo). Il Teatro Lirico Sperimentale ha espresso sincere condoglianze alla famiglia.

L'eredità di Zurletti allo Sperimentale

Michelangelo Zurletti, figura autorevole nel panorama lirico italiano, guidò il Teatro Lirico Sperimentale ‘A. Belli’ di Spoleto per oltre quarant’anni. Sotto la sua direzione, lo Sperimentale divenne centro fondamentale per la formazione di giovani cantanti, ampliando il repertorio e curando la qualità artistica.

La sua attività proiettò l’istituzione umbra a livello nazionale e internazionale, lanciando numerosi interpreti verso prestigiose carriere.

Fondato nel 1947, lo Sperimentale di Spoleto si affermò come una delle principali scuole di perfezionamento artistico per la lirica in Italia ed Europa. Con laboratori, concorsi e stagioni liriche per i giovani, l’istituzione si distinse per la valorizzazione del talento emergente e il rinnovamento della tradizione operistica. L’influenza di Zurletti fu determinante nel promuovere esperienze innovative.

Il Teatro Lirico Sperimentale: attività e contesto

Il Teatro Lirico Sperimentale ‘A. Belli’ di Spoleto è una realtà longeva nel panorama musicale italiano, dedicata dal dopoguerra alla formazione e al debutto di giovani cantanti lirici.

Ogni anno organizza concorsi, laboratori e stagioni liriche, supportando l’ingresso di nuovi talenti nei principali teatri. La sede storica a Spoleto ospita attività musicali e produzioni originali. L’istituzione collabora con enti lirici nazionali e internazionali, affiancando le sue attività a programmi di innovazione e valorizzazione del patrimonio operistico. Negli anni della direzione di Zurletti, il Teatro ampliò l’offerta, coinvolgendo registi, direttori e interpreti di fama. La Chiesa di Santa Maria Assunta a Bonate Sopra (Bergamo), sede delle esequie, accoglierà per l’ultimo saluto una delle figure più stimate del panorama musicale italiano.