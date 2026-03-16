Si è spento all'età di settantotto anni Pasquale 'Paki' Canzi, iconica voce e volto dei Nuovi Angeli. Il musicista milanese ha lasciato un'impronta indelebile nella musica pop italiana, specialmente tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Settanta. La sua carriera musicale è iniziata in giovane età, con studi di pianoforte e frequentazioni del conservatorio, culminando nella fondazione del duo Paki & Paki e nella partecipazione a importanti eventi musicali.

Il successo con i Nuovi Angeli

Il gruppo dei Nuovi Angeli, formato nel 1966 da Canzi insieme ad Alberto Pasetti, Renato Sabbioni e Ricky Rebaioli, ottenne la sua prima grande notorietà nel 1969 con la hit ‘Ragazzina, ragazzina’, versione italiana di un brano dei Sir Douglas Quintet.

Il picco del successo arrivò nel 1971 con ‘Donna felicità’, un brano che superò il milione e mezzo di copie vendute, proiettando la band ai vertici delle classifiche anche a livello internazionale. Altri brani che hanno segnato la storia del gruppo includono ‘Uakadì Uakadù’, ‘Singapore’ e ‘Anna da dimenticare’, tutti a lungo presenti nelle hit parade nazionali.

Una carriera tra cambiamenti e continuità

Nonostante i successivi cambi di formazione che caratterizzarono i Nuovi Angeli dopo la loro stagione d'oro, Paki Canzi è sempre rimasto il fulcro del gruppo, proseguendo la sua attività come cantante e pianista. Negli ultimi anni, pur dividendo la sua vita tra Milano e Peschiera Borromeo, ha continuato a portare in tournée il repertorio della band, mantenendo un forte legame con il suo pubblico.

Era atteso un suo concerto all'Auditorium di Bareggio, che purtroppo non si terrà. Numerosi sono stati i messaggi di cordoglio sui social network da parte di fan e colleghi. La camera funeraria è stata allestita a Vignate, mentre il rito funebre si svolgerà in forma laica.

Chi era Paki Canzi

Nato a Milano nel 1947, Paki Canzi ha dedicato la sua esistenza alla musica, affermandosi come una delle voci più rappresentative del pop italiano. Con un totale di circa otto milioni di dischi venduti insieme ai Nuovi Angeli, ha attraversato decenni di successi e trasformazioni, dimostrando una costante dedizione alla sua passione e al suo pubblico.