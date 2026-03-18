È scomparso a Tokyo, all’età di 85 anni, Tsutomu Shibayama, figura di spicco e regista simbolo dell’animazione giapponese, la cui carriera ha lasciato un segno profondo nel panorama degli anime. La causa del decesso è stata un tumore ai polmoni. Shibayama era noto soprattutto per il suo ruolo di regista nella celebre serie televisiva 'Doraemon' e per aver diretto la prima stagione dell’altrettanto popolare 'Ranma 1/2'. La sua lunga attività, iniziata come disegnatore di manga con lo pseudonimo di Hajime Sanjo, lo ha reso uno dei più influenti creatori nel mondo dell'animazione.

Un'eredità tra manga e animazione

Nato ad Asakusa, a Tokyo, il 9 marzo 1941, Shibayama iniziò la sua carriera come mangaka. Il punto di svolta arrivò nel 1978, quando fondò lo studio di animazione Ajia‑do Animation Works. Questa iniziativa contribuì significativamente allo sviluppo dell’anime moderno, sia per la televisione che per il cinema. Dal 1979, Shibayama diresse la serie televisiva di 'Doraemon' e numerosi film ad essa collegati, consolidando il successo internazionale del franchise. Il suo stile distintivo, caratterizzato da un equilibrio tra avventura, umorismo e fantascienza, era pensato per un pubblico familiare, rendendo le sue opere amate da generazioni.

Opere iconiche e riconoscimenti prestigiosi

La carriera di Shibayama non si limitò al solo universo di 'Doraemon'. Il regista, infatti, lavorò anche a serie di grande successo come 'Ransie la strega', 'Nintama Rantaro' e 'Chibi Maruko‑chan'. In particolare, la sua regia della prima stagione di 'Ranma 1/2', avviata nel 1989, contribuì a consolidare la popolarità dell'opera anche fuori dal Giappone. Nel corso della sua illustre carriera, Tsutomu Shibayama fu insignito di numerosi riconoscimenti, tra cui spicca il prestigioso Premio dell’Agenzia per gli Affari Culturali del Giappone nel 2012. Questo riconoscimento attestò il suo duraturo contributo al mondo dell’animazione. La notizia della sua scomparsa ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio da parte di fan e colleghi, che ricordano il suo ruolo fondamentale nell'aver arricchito l'infanzia di milioni di persone attraverso le sue indimenticabili creazioni.