Il “pianista delle macerie”, Aeham Ahmad, artista noto per le sue toccanti esibizioni tra le rovine del campo profughi di Yarmouk, torna a Bologna per il terzo appuntamento di MIA – Musica Insieme in Ateneo. L’evento si terrà l’11 marzo presso l’Auditorium DAMSLab, in Piazzetta Pasolini, come parte integrante della rassegna promossa dall’ateneo bolognese. In questa occasione speciale, il pianoforte di Aeham Ahmad si unirà alla batteria di Tobias Schulte, figura di spicco della scena jazz tedesca, in una performance che fonde tradizione europea e nordafricana.

L’appuntamento presenterà in anteprima italiana il nuovo album del duo, intitolato “Kanjiru”, un titolo che unisce la parola giapponese per «sentimenti» a uno strumento percussivo indiano.

Il contesto del festival e il programma della serata

La rassegna MIA – Musica Insieme in Ateneo giunge alla sua XXVIII edizione, proponendo un programma che intreccia la presenza di grandi Maestri con quella di nuove professionalità e giovani talenti emergenti. La direttrice artistica Fulvia de Colle ha evidenziato come l’edizione 2026 si focalizzi su temi di grande attualità, quali la pace e la celebrazione degli eroi, sia del passato che del presente. Aeham Ahmad, descritto come un «rifugiato siriano‑palestinese noto in tutto il mondo come “il pianista delle macerie”», offrirà un programma intitolato “Musica per la Pace”.

I brani eseguiti, tratti dall’album Kanjiru, si caratterizzano per un dialogo tra improvvisazioni, canti della tradizione arabo‑siriana e il linguaggio del jazz occidentale.

Profilo artistico e biografico di Aeham Ahmad

Aeham Ahmad è nato nel 1988 all’interno del campo profughi di Yarmouk, situato alle porte di Damasco. La sua infanzia è stata segnata dalla convivenza con le macerie e la violenza della guerra. La passione per la musica è emersa precocemente, all’età di cinque anni, sotto la guida del padre, violinista e accordatore di pianoforti. Successivamente, si è diplomato al conservatorio di Damasco, affrontando quotidianamente un impegnativo viaggio in bicicletta di quattro ore tra andata e ritorno.

Durante la guerra civile siriana, un attacco ha distrutto il suo pianoforte, costringendo la famiglia ad abbandonare la Siria. Ahmad ha intrapreso un lungo percorso attraverso Turchia, Grecia e la rotta balcanica, giungendo infine in Germania. Qui ha ripreso la sua attività musicale, esibendosi nelle principali sale da concerto e costruendo una carriera che coniuga l’impegno civile con una produzione artistica di respiro internazionale. Diverse sue opere e iniziative riflettono questa traiettoria: oltre ai due volumi autobiografici pubblicati in Italia, ha realizzato album come Keys to Friendship, Aeham Ahmad & Friends, Connecting Culture e Syria, nei quali fonde jazz, musica folk e culture diverse. La sua storia è un esempio di come la creatività possa fiorire anche di fronte a una vita difficile, raccontando guerre, popoli dimenticati e percorsi di speranza nei suoi libri.