In occasione della Giornata internazionale della Felicità, Al Bano Carrisi ha condiviso una profonda riflessione sul significato e sull'evoluzione del suo celebre brano ‘Felicità’. Interpretato per la prima volta nel 1982 al Festival di Sanremo insieme a Romina Power, il pezzo è divenuto, a detta del cantante, un autentico inno, la cui risonanza si estende ben oltre i confini nazionali, raggiungendo un riconoscimento a livello mondiale. Nelle sue parole, tuttavia, emerge una palpabile nostalgia per l'epoca in cui la canzone fu concepita e presentata al pubblico, un tempo percepito come differente dall'attuale.

‘Felicità’: un inno tra passato e presente

Secondo Al Bano, la concezione di felicità odierna non trova più piena corrispondenza con quella descritta e celebrata nel brano degli anni Ottanta. Il cantante ha osservato come il contesto attuale sia profondamente segnato da conflitti globali e tensioni sociali, elementi che rendono più arduo esperire la stessa serenità di un tempo. Per illustrare questo cambiamento, ha utilizzato una metafora suggestiva: “Il mio inno viene schiaffeggiato da tanti droni che hanno rubato il posto agli uccelli nel cielo”, evidenziando come l'avanzamento tecnologico e le sue implicazioni abbiano alterato anche la percezione della realtà quotidiana e la capacità di trovare spensieratezza.

Il successo internazionale e il valore simbolico di un “mito”

Il brano ‘Felicità’ fu presentato per la prima volta al Festival di Sanremo nel 1982, dove si classificò al secondo posto, per poi conquistare una popolarità straordinaria e duratura. Da quel momento, la canzone ha raggiunto una risonanza globale, diventando un vero e proprio “mito” nella musica italiana e internazionale. Al Bano ha più volte sottolineato come il pezzo abbia venduto milioni di copie, trasformandosi in un simbolo riconosciuto in tutto il mondo, capace di veicolare un messaggio universale. Nonostante alcune critiche ricevute nel corso degli anni, la canzone continua a rappresentare per molti un inno alla gioia e alla speranza, mantenendo intatto il suo potere evocativo.

Il cantante ha inoltre ricordato che la semplicità del testo di ‘Felicità’ non fu casuale, ma rappresentò una precisa scelta artistica e una risposta implicita ai colleghi che, negli anni difficili delle Brigate Rosse, tendevano a privilegiare temi più cupi e impegnati. Al Bano ha ribadito che, pur essendo i tempi profondamente mutati, il valore intrinseco e il messaggio positivo di ‘Felicità’ rimangono intatti per tutti coloro che desiderano ancora credere in un futuro di speranza e leggerezza.

Al Bano Carrisi: una carriera tra successi e riconoscimenti

Al Bano Carrisi è una delle figure più iconiche e riconoscibili della musica italiana a livello internazionale. Originario della Puglia, ha intrapreso la sua lunga e fortunata carriera negli anni Sessanta, raggiungendo la fama grazie a numerosi brani di successo.

Tra questi, ‘Felicità’ spicca per la sua notorietà, spesso interpretato in duetto con Romina Power, con la quale ha formato una delle coppie artistiche più amate. La sua presenza al Festival di Sanremo è stata costante nel corso degli anni, e la sua musica continua ad essere apprezzata e celebrata in numerosi paesi del mondo, testimoniando un'eredità artistica di grande rilievo.