Giorgia ha trionfato al Forum di Assago con la prima di due serate consecutive, entrambe sold out, confermando il suo status di icona indiscussa della musica italiana. L'artista romana ha offerto uno spettacolo indimenticabile, un vero e proprio viaggio attraverso le diverse fasi della sua carriera, alternando i brani del suo ultimo album ‘G’ ai grandi classici che l'hanno resa celebre. Il pubblico milanese ha accolto con entusiasmo ogni momento del concerto, tributando un'ovazione alla sua straordinaria forza interpretativa e alla sua carismatica presenza scenica.

Un repertorio senza tempo e nuove sonorità

Durante il live, Giorgia ha sapientemente spaziato tra gemme del suo repertorio, eseguendo canzoni iconiche come ‘Girasole’, ‘Come saprei’ e ‘Di sole e d’azzurro’. Un momento di particolare intensità è stata la celebrazione dei trent’anni di ‘E poi’, riportata sul palco con una forza interpretativa ancora più intensa. L’apertura dello show è stata affidata a due medley dinamici, che hanno sapientemente fuso pezzi come ‘L’unica’, ‘E c’è ancora mare’ e una sorprendente interpretazione di ‘I feel love’ di Donna Summer. Oltre due ore di performance serrata hanno evidenziato la sua eccezionale versatilità, capace di passare con naturalezza da momenti di profonda emozione a passaggi di leggerezza e ironia, mantenendo sempre un coinvolgimento totale con la platea.

L'emozione del live e i successi recenti

L'artista ha espresso la sua profonda gratitudine ai fan per il calore ricevuto, sottolineando il legame speciale con la città di Milano. Nel corso della serata, non sono mancate inattese sorprese, tra cui una toccante cover di ‘Purple Rain’ di Prince e l'omaggio dei fan con girasoli, simbolo di uno dei suoi brani più amati. Uno dei vertici emotivi è stato raggiunto con l'esecuzione di ‘La cura per me’, il brano presentato al Festival di Sanremo 2025, frutto della collaborazione con Blanco e Michelangelo. Questo successo dal vivo si riflette anche nelle classifiche, dove l'album ‘G’ e i singoli ‘La cura per me’ e ‘Golpe’ continuano a riscuotere ampi consensi, confermando un periodo d'oro per la cantante.

Icona trasversale: dalla musica alla moda

Oltre al palco, Giorgia ha dimostrato la sua influenza anche nel mondo della moda, presenziando come ospite alle sfilate milanesi e affermando la sua immagine di artista poliedrica e carismatica. Il suo ritorno come conduttrice a X Factor ha ulteriormente consolidato la sua posizione nel panorama dello spettacolo italiano. La performance al Forum di Assago non è stata solo un concerto, ma la riaffermazione del suo talento inesauribile e della sua immensa popolarità. Giorgia continua a emozionare e sorprendere il suo pubblico, rimanendo sempre fedele alla propria autenticità, un tratto distintivo che la rende un'artista amatissima e senza tempo.