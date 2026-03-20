La grande mostra "Matisse. 1941-1954" al Grand Palais di Parigi, visitabile dal 24 marzo al 26 luglio, presenta oltre trecento opere di Henri Matisse. L'esposizione, allestita nelle gallerie 3 e 4 dell'edificio parigino, si concentra sugli ultimi quindici anni di attività dell'artista, un periodo innovativo caratterizzato dall'invenzione dei papiers découpés, i celebri ritagli di carta colorata che hanno definito un *nuovo linguaggio plastico* nel Novecento. Curata da Claudine Grammont con il Centre Pompidou e il Musée Matisse di Nizza, la rassegna include dipinti, disegni, libri illustrati, tessili e vetrate.

Il percorso espositivo illustra il decennio e mezzo precedente la scomparsa di Matisse nel 1954. In questi anni, l'artista, sebbene prossimo agli ottant'anni e con problemi di salute, esplorò con *tenacia e rinnovata energia* le potenzialità del colore puro e della forma. Tra le opere esposte si ammirano gli Interni di Vence (1947–1948), l'album Jazz – celebre per la sua *vivacità cromatica e libertà formale* – e i pannelli Gerbe et des Acanthes, creati per la cappella di Vence. La rassegna presenta anche disegni a inchiostro e figure di grande formato come La Tristezza del Re, Zulma, La Danzatrice creola e i celebri Nudi Blu, che rappresentano un'espressione sintetica della nuova tecnica di Matisse.

L'innovazione dei ritagli e il colore puro

Negli anni Quaranta, Matisse sviluppò una *modalità radicalmente nuova di lavorare*, tagliando forme direttamente dalla carta colorata, spesso preparata su suo disegno. Questa tecnica, emersa anche per *superare le difficoltà fisiche* legate alla malattia, si affermò come una vera e propria evoluzione della pittura. I papiers découpés, ben oltre la semplice funzione decorativa, consentirono all'artista di esplorare dimensioni, trasparenze e associazioni cromatiche in opere monumentali. Il colore puro divenne un tema centrale e ricorrente, evidente sia nei grandi pannelli decorativi sia nei piccoli collage, esaltando lo spazio e la luminosità, elementi distintivi della ricerca artistica di Matisse.

Un altro aspetto distintivo degli ultimi anni di Matisse fu la collaborazione con artigiani e tecnici, che lo supportarono nella realizzazione di vetrate e tessili, come quelli per la Chapelle du Rosaire di Vence. L'esposizione mira a rivelare al pubblico la *complessità e la portata rivoluzionaria* della produzione matura dell'artista.

Il Grand Palais e le istituzioni partner

Il Grand Palais, uno dei principali spazi espositivi di Parigi, è rinomato per ospitare grandi monografiche dedicate a figure di spicco dell'arte internazionale. La collaborazione con il Musée Matisse di Nizza e il Centre Pompidou ha permesso di riunire opere da importanti collezioni pubbliche internazionali. Il Musée Matisse di Nizza, fondato nel 1963 per conservare e valorizzare i capolavori donati dall'artista e dalla sua famiglia, e il Centre Pompidou, che vanta una delle più significative collezioni d'arte del XX secolo in Europa, hanno contribuito a rendere possibile questa eccezionale rassegna.

Il Centre Pompidou ha arricchito la sua collezione con acquisizioni sistematiche delle opere di Matisse, seguendo la volontà dell'artista stesso. Il Musée Matisse di Nizza, ospitato in una villa del XVII secolo, offre un panorama completo della produzione di Matisse, fungendo da punto di riferimento globale per lo studio delle sue tecniche e dei suoi periodi creativi.